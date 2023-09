Diddy recusa 9 números e devolve os direitos de publicação dos artistas Bad Boy

Diddy escolheu fazer a coisa certa em vez do dinheiro – evidenciado pelo fato de que ele recusou uma fortuna para garantir que seus ex-artistas tivessem o controle de sua própria música. O TMZ descobriu.

Fontes com conhecimento direto nos dizem que o magnata da mídia e chefão do selo Bad Boy está fazendo um movimento sem precedentes na indústria da música neste momento – ou seja, entregando os direitos de publicação de vários de seus antigos artistas do BB… e abrindo mão de muito dinheiro para fazer isso.