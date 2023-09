Dieese ANUNCIA valor ideal do SALÁRIO MÍNIMO com valor surpreendente

De quanto você precisa em dinheiro para viver bem com a sua família durante um mês? Provavelmente, você vai apontar um valor maior do que o do atual salário mínimo, que é de R$ 1.320. E você não está errado. Uma nova projeção do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) ilustra bem este movimento.

Segundo esta projeção, o salário mínimo ideal para uma família de quatro pessoas no Brasil em agosto deste ano deveria ter sido de R$ 6.389,72. Trata-se, portanto, de um valor que equivale a 4,84 vezes mais do que o salário mínimo real. Os números mostram uma disparidade entre o mudo real e o mundo ideal.

De todo modo, os números do Dieese mostram que o cenário é de melhora. Ainda tomando como base os números da mesma projeção, em comparação com as projeções de agosto de 2022, o salário ideal era nada menos do que 5,20 maior do que o salário real, que na época era de R$ 1.212.

Como o Dieese chega neste valor?

Mas afinal de contas, como este cálculo é feito pelo Dieese? De acordo com o Departamento, a ideia é considerar uma média com os preços dos alimentos básicos em 17 capitais brasileiras. A partir destes dados, eles também consideram as regras gerais da Constituição, que indica que todos os brasileiros devem receber um salário suficiente para bancar:

alimentação;

moradia;

saúde;

educação;

vestuário;

higiene;

transporte;

lazer;

previdência.

Cesta básica

Ainda tomando como base os dados do Dieese, é possível afirmar que para comprar uma cesta básica o trabalhador que ganha um salário mínimo de R$ 1.320, precisa trabalhar, em média, 109 horas e 1 minuto. Este tempo também caiu em relação aos números de agosto do ano passado, quando a jornada média era de 119 horas e 8 minutos.

A média dos preços da cesta básica, no entanto, variam a depender da capital pesquisada pelo Dieese. Veja abaixo as variações nas diferentes cidades pesquisadas:



Vitória: R$ 660,88 (-2,03%);

R$ 660,88 (-2,03%); Belo Horizonte : R$ 646,02 (-1,04%);

: R$ 646,02 (-1,04%); Fortaleza: R$ 642,68 (-2,85%);

R$ 642,68 (-2,85%); Goiânia: R$ 641,53 (-2,46%);

R$ 641,53 (-2,46%); Belém: R$ 640,11 (-1,59%);

R$ 640,11 (-1,59%); Natal: R$ 581,18 (-5,19%);

R$ 581,18 (-5,19%); Recife: R$ 580,72 (-2,02%);

R$ 580,72 (-2,02%); Salvador: R$ 575,81 (-3,39%);

R$ 575,81 (-3,39%); João Pessoa: R$ 565,07 (-2,79%);

R$ 565,07 (-2,79%); Aracaju: R$ 542,67 (-0,83%).

Salário mínimo de 2024

Na última semana, a ministra do planejamento, Simone Tebet (MDB) enviou ao congresso nacional o seu plano de orçamento para o ano de 2024. Trata-se do documento que estabelece as diretrizes de projeções de despesas para o próximo ano, inclusive para o salário mínimo.

De acordo a projeção de Tebet, o salário mínimo será elevado dos atuais R$ 1.320 para R$ 1.421, ou seja, uma elevação de R$ 101, ou de 7,7%. Trata-se de um aumento real, assim como prometido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do ano passado.

A partir de 2024, o patamar do piso vai ser definido pelo plano nacional de valorização do salário mínimo, que vai levar em consideração dois pontos neste processo de definição. São eles:

Inflação do ano anterior;

Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.

Por este formato, o governo federal garante que sempre poderá elevar o valor do salário mínimo de maneira real, ou seja, acima da inflação. De todo modo, caso o PIB de dois anos antes seja nulo, a definição do valor vai considerar apenas a inflação do ano anterior.

“E, estejam certos de que, até o fim do meu mandato, ele (o salário mínimo) voltará a ser um grande instrumento de transformação social que foi no passado, quando cresceu 74% acima da inflação”, disse o presidente Lula em evento recente.

Uma definição concreta do valor do salário mínimo de 2024, no entanto, só deve ocorrer a partir do final deste ano de 2023.