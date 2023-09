Diego Ribas e Lucy Alves são presenças garantidas no Trakto Show Penedo; confira a programação completa

Evento gratuito acontece nos dias 23 e 24 de setembro na capital do Baixo São Francisco

O Trakto Show Penedo teve sua programação divulgada com palestrantes e atrações nacionais e regionais que vão fomentar a economia criativa, incentivar o empreendedorismo e a criação de novos negócios numa das cidades mais voltadas para a inovação em Alagoas.

Palestrantes de peso como o comentarista e ex-jogador de futebol Diego Ribas e a cantora e atriz Lucy Alves vão dar o tom da segunda edição desse evento que já provou ser uma referência no seu segmento.

A segunda edição do evento contará com uma novidade: o Palco Velho Chico, que será montado em frente à Praça 12 de Abril, perto do Rio São Francisco, proporcionando uma experiência única para os participantes. No Centro de Convenções e Eventos, o antigo Cine São Francisco, a organização do evento realizado em parceria com a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas mantém a Arena Trakto.

De posse da programação, o público poderá escolher as palestras mais interessantes para o seu negócio e, também, para o seu crescimento pessoal. A inscrição é gratuita e pode ser feita clicando aqui.

Outra novidade é uma audição proporcionada por Pezinho, músico, compositor e produtor de nomes do samba como Mumunzinho, Thiaguinho e Exaltasamba, e um dos palestrantes do evento.

Talentos musicais vão ter a oportunidade de se apresentar com participação da banda Tamboricas e o vencedor terá a oportunidade de gravar a sua música com Pezinho, no estúdio dele, em São Paulo.

Para participar é necessário se inscrever no perfil do Trakto Show Penedo no Instagram @traktoshowpenedo, onde haverá um formulário, no Link da Bio, para inscrição.

Entre as presenças confirmadas está a do influenciador digital alagoano, Gabriel Dantas, o MrPoladoful, e de André Patrocínio, CEO da Etus, a maior plataforma de automação de marketing digital do Brasil.

O evento também contará com Tony Ventura, especialista em tecnologia e inovação; Alysson Costa na área de vendas e criação de produtos; e Leandro Branquinho, outro especialista em vendas que fará uma palestra sobre empreendedorismo. Entre os especialistas em marketing digital estão Rapha Falcão, com o seu “Marketing 360”; o contador Fabiano Azevedo, que ressignificou a contabilidade com a palestra “Chaves da Virada”; e Rodolfo Bonifácio, que falará sobre o futuro do trabalho e as principais habilidades para os profissionais do futuro.

“É um evento totalmente gratuito criado para levar inovação, empreendedorismo, marketing digital e promover um olhar diferente para a criação de novos negócios. O tema do Trakto Show Penedo desse ano é Cidade inteligente é cidade que cria e vamos mostrar todo potencial dessa cidade em parceria com a Prefeitura e a Secretaria de Tecnologia de Alagoas – SECTI. Uma coisa é certa: todo mundo que participa do Trakto Show sai transformado. Essa processo interno de mudança é refletido diretamente no negócio, impulsionando vendas e proporcionando uma verdadeira revolução na forma como o empreendedor enxerga a própria empresa ajudando na tomada de decisões estratégicas. Está incrível! Estamos esperando a participação de todos”, destacou Tenório.

Abaixo segue a programação completa com os nomes dos palestrantes locais inscritos e selecionados para o evento. Com opção para todos os gostos, o Trakto Show Penedo acontece nos próximos dias 23 e 24 de setembro com inscrições grátis e limitadas.

PROGRAMAÇÃO

23 DE AGOSTO

ARENA TRAKTO

14:00 – Abertura e Credenciamento;

14h20 – Tony Ventura – “Novas Tecnologias e ferramentas”;

15h10 – Ericsson Henrique – “Do Vergel para o Mundo: O Jeito Connect de Fazer Negócios”;

15h40 – Rosane dos Santos Cordeiro – “Realização profissional te transforma;

15h50 – Evellyn Barros – “Transformando Paixão em Profissão: como construí uma Carreira de Sucesso aos 21 anos;

16h40 – Allysson Costa – “Atitudenow – A direção do sucesso”;

17h30 – Ramom Ribeiro (Sargento Fit) – “Da depressão aos sonhos: como se reinventar e ser feliz?”;

18h – Momento Trakto Educação – “Professor Marcondes”;

18h15 – Momento Prefeitura de Penedo;

18h30 – Alexandre Malta, Jakeline Alencar, Flávio Cruz e Tatiana Nascimento – Empreendendo em Penedo;

19h00 – Rapha Falcão – “Marketing 360”;

19h50 – James Dantas – “Mais que mil palavras: o poder da fotografia em indivíduos e negócios”;

20h20 – Diego Ribas – “Eu, Diego”.

Palco Velho Chico

16h30 – Tamboricas – Show de Abertura;

17h30 – Rodolfo Bonifácio – “O futuro do trabalho – Principais habilidades para profissionais do futuro”;

18h10 – Uliana Ferreira – “A Dona do Negócio – De empreendedora a empresária”;

18h40 – Painel de Esportes: Rodrigo Piñeiro, Jadson Bezerra e Gildo Santos – “Compartilhando Experiências”;

19h10 – Jaime Silva Neto – “O especialista em eliminar medos”;

19h25 – Fábio Atual – “Lives que vendem”;

19h55 – Momento Sebrae;

Painel Beleza Empreendedora:

20h10 – Kamylla Serra, Darly Serra e Edineia Silva – “Compartilhando Experiências”;

20h40 – Malba Martins – Comunicação e Arquétipos;

21h10 – Momento Trakto Educação;

21h20 – Momento Prefeitura de Penedo;

21h30 – Audição Pezinho (Participação Tamboricas);

24 DE AGOSTO

ARENA TRAKTO

14h – Abertura

14h20 – Lucy Alves – “Talk Show”;

14h50 – Paulo Tenório;

15h10 – Fernando Perón – “Empreendendo com criatividade e inovação”;

15h40 – Fabiano Azevedo – “As chaves da virada”;

Painel Educação empreendedora e seu potencial para transformar vidas

16h30 – Glícia Andrade, Alessandra Damasceno e Janecléia Neves – “Compartilhando Experiências”;

17h – André Patrocínio – “O jogo das redes sociais – Não espere o Game Over”;

17h50 – Givanete Telis – “Como se destacar no seu negócio”;

18h – Leandro Branquinho – “Como vender mais e melhor”;

18h50 – Dr. Sergio Francisco Junior – “Como produzir conteúdos que conectam e impactam no instagram?”;

19h40 – Lenisom dos Santos – “Conte sua história”;

19h50 – Momento Trakto Educação – “Premiações Edu: boas ideias não têm idade”;

20h05 – Momento Prefeitura de Penedo;

20h20 – Pezinho – “Como superar os seus limites, criando e aproveitando as oportunidades”.

PALCO VELHO CHICO

15h00 – Abertura

16h00 – Poderosa: “Performance e pitch sobre a criação de um personagem”;

16h20 – Gabriel Dantas MrPoladoful – “Criação de vídeos curtos para a internet”;

Painel de Finanças

16h50 -Emmanuel Queiroz, Adricia Gusmão e Yasmin Souza da Silva – “Compartilhando Experiências”;

17h20 – Thomas Burger – “Case Thomas Burger”;

17h35 – Pitch – Projetos de Extensão com foco na sustentabilidade;

17h45 – Painel Jovens Empreendedores; Vandebilto Sarmento, Ana Beatriz Santos e Caio de Oliveira Lyra;

18h15 – Irys Vasconcelos – Projete sua imagem com propósito e para o sucesso;

18h55 –Felipe Naumann – “Decifrando o consumidor: estratégias de neuromarketing para empreendedores de sucesso”;

19h25 – Fernando Diogo Cruz e Marileide dos Santos – Painel Turismo Empreendedor

Fernando Diogo Cruz e Marileide dos Santos – “Compartilhando Experiências”;

19h55 – Momento Trakto Educação;

20h10 – Momento Prefeitura de Penedo;

20h25 – Show de Encerramento – “Wado”

Sobre a Trakto

A Trakto Design é uma ferramenta global de design escalável com inteligência artificial para empresas. A startup alagoana foi fundada em Maceió (AL) há 10 anos. A startup oferece aos empreendedores digitais várias ferramentas para seus negócios, como apresentações, propostas comerciais, contratos, e-books, posts para redes sociais, entre outros serviços. Em 2021, a Trakto captou cerca de R$ 7 milhões com a Black Founders Fund, do Google, a E3 Negócios e a Capt All. Além disso, foi selecionada pelo Google for Startups para participar da edição 2022 do Black Founders Fund e também pela Endeavor para fazer parte do seu programa de aceleração Scale-up 2022.1. No mesmo ano, realizou a quinta edição do Trakto Show, considerado o maior evento combinado de tecnologia, inovação e empreendedorismo do Nordeste brasileiro. Em 2023, a empresa lançou a Trakto Educação, uma plataforma de soluções para promover a digitalização do ensino público, a inclusão tecnológica de comunidades escolares inteiras e, assim, contribuir para aprimorar os indicadores de qualidade da educação.

