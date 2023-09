Digicon ABRE VAGAS de EMPREGO no Sul

A Digicon, empresa especializada em segmentos de mercado com altas exigências de responsabilidade técnica, atuando nas áreas de controle de acesso e ponto, mobilidade urbana e componentes aeroespaciais, está contratando novas pessoas. Dito isso, veja quais são os cargos em aberto:

Especialista em Software – Gravataí – RS – Efetivo;

Estagiário (a) de Desenvolvimento de Software – Porto Alegre – RS – Estágio;

Estagiário (a) Técnico – Gravataí – RS – Estágio;

Inspetor (a) de Controle de Qualidade – Gravataí – RS – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Pescar – Gravataí – RS – Efetivo;

Preparador (a) Programador de Máquina CNC – Gravataí – RS – Efetivo;

Técnico (a) Eletrônico de Laboratório – Gravataí – RS – Efetivo;

Técnico (a) Eletrônico de Produção – Gravataí – RS – Efetivo.

Mais sobre a Digicon

Sobre a Digicon, é interessante frisar que trata-se de de uma empresa que existe para facilitar o movimento das pessoas. Isto é, com excelência tecnológica e verticalidade dos processos produtivos, desenvolve soluções para o trânsito, transporte público, estacionamento, controle de acesso e de ponto e componentes aeroespaciais. Inovar com qualidade, resolver desafios complexos e conquistar a confiança das pessoas.

Já em termos de história, a empresa iniciou suas atividades em 1977, com a fabricação de sistemas de medição de alta precisão para máquinas operatrizes. Hoje, possui uma estrutura verticalizada, com fábrica na cidade de Gravataí (Rio Grande do Sul), em uma área de mais de 44.000m², além da filial em Barueri (São Paulo) e de uma completa rede de assistência técnica em todo o Brasil.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Digicon já foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

