Digio está EM BUSCA de novos funcionários; Se candidate!

A Digio, plataforma digital de serviços financeiros com produtos e soluções que facilitam a relação das pessoas com seu dinheiro, está com ótimos cargos disponíveis no mercado de trabalho. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as oportunidades em aberto:

Agile Master – Pleno – Barueri – SP – Efetivo;

Analista de Cobrança SR – Barueri – SP – Autônomo;

Analista de Contabilidade Sênior – Barueri – SP – Efetivo;

Analista de Produtos Consignados SR – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Produtos Empréstimo – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Produtos SR – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Sustentação JR – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Analista Tributário Pleno – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Compras e Facilities (PCD) – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Especialista de Infraestrutura SDM – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Estagiário Back Office CX – Barueri – SP e Híbrido – Estágio;

Estágio em Remuneração e Performance (Indicadores) – Barueri – SP e Híbrido – Estágio;

Incident Manager JR – Barueri – SP – Efetivo;

Jovem Aprendiz Back Office – Barueri – SP e Híbrido – Aprendiz;

Banco de Talentos – Barueri – SP – Banco de talentos.

Mais sobre a Digio

Sobre a Digio, é interessante ressaltar que, lançado em 2016, o cartão de crédito, com gestão pelo aplicativo, foi o primeiro produto do banco digital. Logo em seguida os clientes ganharam uma conta digital, 100% digital, além de diversas funcionalidades.

Entre elas, a DigioLoja com produtos de games, tag de estacionamento e pedágio da Veloe, recarga de celular, entre outros, e também o DigioClub, clube de recompensas em parceria com a Livelo.

Por fim, oferece uma cultura construída pela colaboração, uma carreira com aprendizados e crescimento contínuos, além do senso de propriedade e orgulho por um trabalho de excelência.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas da Digio foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



