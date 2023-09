Dillon Danis não comparece à audiência de Nina Agdal e obtém ordem de restrição

Dillon Danis não compareceu à audiência de terça-feira sobre uma ordem de restrição movida contra ele pela noiva de Logan Paul, Nina Agdal, o que levou um juiz a fazer cumprir suas condições.

Como Danis não compareceu e não se opôs à ordem de restrição no tribunal, ele “e todas as pessoas em concerto ou participação ativa com ele” estão proibidos de postar “fotos sexualmente explícitas” de Agdal sem a permissão dela, juiz federal de Nova Jersey Madeline Cox Arleo fez o pedido na quarta-feira.

Arleo acrescentou que a ordem de Agdal contra Danis “provavelmente terá sucesso no mérito, dada a divulgação não autorizada pelo Réu de uma fotografia não consensual e sexualmente explícita do Requerente”. Ela decidiu que Agdal sofreria danos irreparáveis ​​se continuasse a postar e que era do interesse público impedi-lo.

Agdal entrou com uma ação federal contra Danis em Nova Jersey no início deste mês, alegando que ele violou as leis estaduais e federais sobre pornografia de vingança ao postar uma foto obtida ilicitamente de um “encontro romântico” há mais de 10 anos. Ela disse que uma empresa de segurança cibernética rastreou a foto até um hack de sua conta no Snapchat em 2022. Ela disse que sofreu “humilhação, sofrimento emocional e danos à reputação” de mais de 250 postagens que Danis fez sobre ela e entrou com uma ordem de restrição para impedi-lo de fazê-lo. de novo.

Danis está escalado para lutar contra Paul em uma luta de boxe no dia 15 de outubro em Londres. Ele continuou a postar sobre Agdal, modelo e ganhadora da capa de maiô da Sports Illustrated, depois de dizer aos fãs que a luta estava em perigo.

Danis também documentou em X seus esforços para evitar o processo, postando fotos de servidores de processo em torno de sua suposta residência. A juíza Arleo anotou as mensagens de Danis em sua explicação para a aprovação da medida cautelar.

Em uma entrevista cara a cara promovendo a luta, Paul criticou Danis por suas postagens sobre Agdal. Em outras entrevistas, porém, ele admitiu que as postagens de seu oponente eram uma boa promoção e que Paul era um “troll de primeira linha”.

Paul recentemente acusou Danis de tentar desistir da luta se machucando. Danis postou recentemente um vídeo mostrando-o “condicionamento de cabeça” batendo a cabeça em um pedaço de madeira em uma sauna.

A postagem mais recente de Danis sobre Agdal chegou na manhã de quarta-feira. Segundo X, foi visto 3,3 milhões de vezes.