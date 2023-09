Dimensional Brasil CONTRATA em QUATRO ESTADOS

A Dimensional, empresa que nasceu com a proposta de ser solução para seus clientes e pertence ao Grupo Sonepar, multinacional francesa e líder mundial na distribuição B2B de materiais elétricos, soluções e serviços relacionados, está com vagas disponíveis. Veja a lista de cargos vagos abaixo:

Analista de Inventário – Joinville – SC – Efetivo;

Assistente de Vendas – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Compras – Limeira – SP – Efetivo;

Auxiliar de Vendas – Maringá – PR – Efetivo;

Coordenador (a) Comercial – Limeira – SP – Efetivo;

Engenheiro de Campo PL – Limeira – SP – Efetivo;

Especialista de Produtos (EPI) – Limeira – SP – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas Jr – Maringá – PR – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas Jr – Limeira – SP – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas Jr – Porto Alegre – RS- Efetivo;

Executivo (a) de Vendas Jr – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Logística – Joinville – SC – Efetivo;

Gerente Digital – Limeira – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Logística – Joinville – SC – Efetivo;

Técnico de Manutenção Automação JR – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Vendedor (a) Interno (a) – EPI – Limeira – SP – Efetivo;

Vendedor (a) Interno (a) – Material Elétrico – Maringá – PR – Efetivo;

Vendedor (a) Interno Dimensional – Plano de Expansão – Cubatão – SP – Efetivo;

Vendedor (a) Interno – Porto Alegre – RS – Efetivo.

Mais sobre a Dimensional

Sobre a Dimensional, é válido destacar que, com o passar do tempo, começou a integrar novas especialidades e filiais, possibilitando que se tornasse um dos maiores distribuidores de Materiais Elétricos, Equipamentos de Proteção, Infraestrutura de Rede, CFTV, Serviços Industriais, Automação e Iluminação do mercado.

Além disso, tem um portfólio de produtos e serviços com mais de 300.000 mil itens disponíveis para compra, com aproximadamente 1000 colaboradores distribuídos por 26 filiais/lojas em 10 estados atendendo a todo o território nacional.

Como enviar o seu currículo?

Agora que você já pôde ver a lista de cargos, é só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

