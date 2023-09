DINHEIRO DE VOLTA! Confira como funciona o cashback do banco Inter

Se você está em busca de benefícios e vantagens na área financeira, com certeza já ouviu falar sobre o cashback. Essa estratégia tem se tornado cada vez mais popular entre os bancos e instituições financeiras, e o Banco Inter não fica para trás. Com seu sistema de cashback, o Banco Inter oferece uma oportunidade imperdível para seus clientes e até mesmo para quem não é correntista. Neste artigo, vamos explicar em detalhes como funciona o cashback do Banco Inter, quais são as lojas participantes e como você pode se beneficiar dessa iniciativa.

O que é cashback?

Antes de entrarmos nos detalhes do cashback oferecido pelo Banco Inter, é importante entender o conceito dessa estratégia. O cashback é um sistema em que você recebe de volta uma porcentagem do valor gasto em suas compras. Ou seja, ao realizar uma compra, parte do valor é devolvido para você, seja em forma de crédito na fatura do cartão de crédito, seja depositado em sua conta bancária.

Cashback personalizado do Banco Inter

O Banco Inter investe em uma estratégia de cashback personalizada, oferecendo diferentes porcentagens de dinheiro de volta de acordo com a categoria do cartão que você possui. Por exemplo, para os clientes que utilizam o cartão Inter Mastercard Gold, o cashback é de 0,25%. Já nas categorias superiores de cartão, essa porcentagem pode chegar até 1%.

Essa é uma grande vantagem para quem utiliza o cartão de crédito do Banco Inter, pois significa que você pode receber de volta parte do valor gasto em suas compras. Imagine poder economizar em todas as suas compras, apenas utilizando o cartão do Banco Inter.

Como receber o cashback na fatura

Para receber o cashback na fatura do cartão de crédito, basta pagar a fatura dentro do prazo de vencimento. O valor correspondente ao cashback será devolvido até a data de vencimento, incentivando assim o pagamento das contas em dia. Essa é uma ótima forma de economizar e ainda manter suas finanças em dia.

Além disso, o Banco Inter oferece outras formas de obter cashback. Uma delas é investindo em fundos com o selo de cashback. Nesses casos, uma parte da receita de distribuição é devolvida para o cliente, sendo depositada mensalmente em sua conta. É possível receber até 100% de cashback em fundos e ofertas públicas.



Para acompanhar todas as transações em que você recebeu cashback, basta acessar o aplicativo do Banco Inter. No aplicativo, você pode encontrar a opção “Extrato de Cashback”, onde poderá visualizar todas as vezes em que recebeu dinheiro de volta.

Lojas participantes e percentual de cashback

Agora que você já entendeu como funciona o cashback do Banco Inter, é importante saber quais são as lojas participantes e o percentual de cashback que cada cliente recebe pelo valor das compras.

Esses são apenas alguns exemplos de lojas participantes. O Banco Inter possui parceria com diversas empresas, o que aumenta as possibilidades de receber cashback em suas compras.

Cashback para quem não é cliente

Os benefícios do cashback não se limitam apenas aos clientes do Banco Inter. Mesmo se você não for correntista, é possível aproveitar essa oportunidade. O Banco Inter oferece o Inter Shop, uma plataforma que reúne mais de 900 lojas parceiras online.

Para quem não é cliente, basta acessar o site do Inter Shop e realizar suas compras por lá. O valor do cashback será creditado em sua conta bancária, caso você seja cliente do Banco Inter, ou será solicitado que você informe uma conta bancária para o recebimento. O dinheiro será depositado em um prazo de 45 a 120 dias, e você receberá uma notificação assim que o valor cair em sua conta.

O cashback do Banco Inter é uma oportunidade imperdível para quem busca vantagens e benefícios na área financeira. Com porcentagens personalizadas de acordo com a categoria do cartão, você pode receber de volta parte do valor gasto em suas compras. Além disso, o Banco Inter oferece outras formas de obter cashback, como investir em fundos com o selo de cashback.

Mesmo se você não for cliente do Banco Inter, é possível aproveitar o cashback através do Inter Shop, uma plataforma que reúne diversas lojas parceiras online. Aproveite essa oportunidade e comece a economizar em suas compras hoje mesmo!