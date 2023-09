DINHEIRO EMPRESTADO no Caixa Tem é LIBERADO HOJE (20)

O app Caixa Tem surgiu em 2020, em resposta à pandemia de Covid-19 que afetou o Brasil, causando isolamento social e desemprego. Nesse contexto, o Governo Federal criou o Auxílio Emergencial para ajudar as pessoas financeiramente.

Para evitar aglomerações, o aplicativo foi desenvolvido. Atualmente, o Caixa Tem continua sendo utilizado com funções adicionais, embora o Auxílio Emergencial não seja mais pago. O app oferece outros benefícios, incluindo a possibilidade de solicitar empréstimos, mas é importante tomar precauções contra golpes.

Empréstimo Caixa Tem: quais são os cidadãos que podem solicitar

O empréstimo pelo Caixa Tem está disponível para empreendedores, tanto pessoas físicas quanto Microempreendedores Individuais (MEIs). Contudo, o dinheiro precisa ser utilizado para investir em negócios.

O valor máximo para pessoas físicas é de mil reais, com taxas de 3,99% ao mês e um pagamento em 18 a 24 parcelas. É necessário ter uma conta poupança no aplicativo e não ter dívidas de até R$ 3 mil. A solicitação é feita online.

Para MEIs, a solicitação é feita presencialmente e o valor pode chegar a R$ 3 mil, com juros de 3,60% ao mês e opções de pagamento em 18 a 24 parcelas. O dinheiro pode ser usado para várias finalidades comerciais, como pagamento de fornecedores, contas de luz e água, caixa da empresa e compra de insumos. Em ambos os casos, o Caixa Tem realiza uma análise de crédito, e os MEIs precisam ter pelo menos 12 meses de atividade para acessar o empréstimo.

Como se instala o aplicativo?

Para instalar o aplicativo, os interessados devem procurar nas lojas virtuais de seus celulares, como a Google Play Store para dispositivos Android e a Apple Store para iPhones. Também é possível obter informações adicionais sobre o crédito e outros serviços da conta poupança do Caixa Tem no site oficial.



E se o Caixa Tem estiver bloqueado?

Através da carteira digital da Caixa Econômica Federal, é possível executar uma série de benefícios. No entanto, se você perdeu o acesso ao aplicativo Caixa Tem, existe a possibilidade de desbloqueá-lo por meio do WhatsApp. Abaixo, seguem as etapas para o feito:

Baixe o aplicativo Caixa Tem em seu celular (disponível para Android e iOS );

e ); Faça o login em sua conta digitando o CPF e a senha;

No menu do aplicativo, clique na opção “Liberar Acesso”;

Você será redirecionado para a ajuda automática, onde encontrará um ícone para iniciar uma conversa no WhatsApp;

Siga todas as orientações fornecidas para enviar os documentos solicitados e desbloquear o Caixa Tem.

De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, o processamento das informações pode levar até 48 horas. Se esse prazo for excedido e o problema não for resolvido, recomenda-se que você visite a agência bancária mais próxima, levando consigo um documento de identificação e o aparelho celular.

Microcrédito Caixa Repasse

A recente linha de crédito tem como objetivo disponibilizar até R$ 300 milhões em recursos ainda em 2023. A Caixa será encarregada de conceder empréstimos às empresas associadas à Abcred, que, por sua vez, encaminharão esses fundos para os empreendedores.

De acordo com a presidente da CEF, Rita Serrano, a importância de regionalizar a distribuição do crédito é destacada. Isso porque o microcrédito não deve ser apenas uma operação financeira, mas, sim, uma política pública.

A presidente também enfatizou a necessidade de um acompanhamento eficaz para obter resultados positivos. Com isso, a abordagem orientada torna-se fundamental para o sucesso do programa.

O funcionamento do Caixa Repasse é direcionado às entidades autorizadas a operar no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Essas entidades terão a possibilidade de contratar recursos com um prazo de financiamento de 48 meses, pagando parcelas fixas e taxas de juros a partir de 0,69% ao mês. Além disso, a Taxa de Abertura de Crédito (TAC) será de 1% sobre o valor do contrato.