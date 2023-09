Dinheiro extra do FGTS liberado AGORA! Saiba como RESGATAR

Os trabalhadores do Brasil, sem dúvida, possuem um nível avançado de familiaridade com o FGTS. Afinal, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é uma das maiores e mais indiscutíveis conquistas da classe trabalhadora do país.

Para aqueles que não estão tão familiarizados assim com o fundo, podemos dizer que o FGTS é responsável por garantir a segurança financeira dos trabalhadores do nosso país. Contudo, estes devem estar sob as condições das Leis do Trabalho (CLT) em momentos de emergência.

Descubra quais são os saques do FGTS atualmente disponíveis para os trabalhadores

Os cidadãos do país que têm contas ativas no Fundo de Garantia devem estar mais atentos do que nunca. Isso ocorre porque recentemente a Caixa Econômica Federal anunciou um prazo final para uma modalidade de saque do FGTS.

Conforme mencionado anteriormente, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço representa uma conquista de grande importância para toda a classe trabalhadora do nosso país. No entanto, apesar de sua grande importância, muitos ainda não compreendem completamente o funcionamento.

Isso, no entanto, é uma grande desvantagem para os trabalhadores brasileiros. Afinal, é essencial que uma pessoa conheça seus direitos para poder reivindicá-los.

Mas, como exatamente funciona este Fundo? Bem, para os menos informados, o FGTS é um fundo que acumula valores ao longo da carreira de um trabalhador brasileiro. Portanto, quando um cidadão do nosso país começa um emprego com carteira assinada, ele cria uma conta que acumulará ao longo dos meses 8% do seu salário total.

No entanto, o saldo total do FGTS só pode ser acessado em condições especiais. Antes de mais nada, a modalidade de saque mais comum é o saque-rescisão. Este é o saque total permitido para cidadãos que são demitidos sem justa causa.

Além dessa modalidade, existe também o saque-aniversário. Nesse caso, os trabalhadores com contas no Fundo de Garantia podem fazer saques parciais durante os meses de seus aniversários. Mas, as opções não param por aí. Ainda é possível sacar o FGTS para financiar um imóvel, em situações de calamidade ou até mesmo na hora da aposentadoria.



Você também pode gostar:

Confira o prazo final para realizar saque do FGTS

Uma das modalidades do FGTS com menos tempo de existência é o saque-aniversário. Caso o leitor não se lembre, esta modalidade foi criada no ano de 2019, durante o primeiro ano do governo do então presidente Jair Messias Bolsonaro.

Como o nome sugere, esta modalidade permite o saque parcial do saldo, desde que o trabalhador esteja celebrando seu aniversário durante o mês atual. Nesse sentido, o anúncio recente da Caixa Econômica Federal diz respeito exatamente a essa modalidade.

Recentemente, a instituição financeira responsável pelo FGTS enfatizou que os aniversariantes de setembro têm até o fim do mês para realizar o resgate. Portanto, se você aderiu à modalidade e comemora mais um ano de vida em setembro, já pode verificar sua conta no Caixa Tem (Android ou iOS) ou na Caixa Econômica.

Calendário de pagamento do saque-aniversário