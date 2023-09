DINHEIRO liberado: INSS anuncia pagamento adicional em Setembro: Saiba como receber

O mês de setembro traz uma excelente notícia para os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): a confirmação da liberação de um salário extra. Essa medida oferece uma grande oportunidade para conseguir uma renda adicional durante o mês.

Segundo informações do Governo Federal, foram destinados R$ 1,28 bilhão para realizar esses pagamentos, que serão utilizados como auxílio financeiro.

Autorização do Ministério da Previdência Social

O salário extra foi autorizado pelo Ministério da Previdência Social, que informou em comunicado que os benefícios previdenciários e assistenciais seriam antecipados. Essa antecipação beneficiará parte da população, que receberá um dinheiro a mais em suas contas. Portanto, os beneficiários do INSS devem receber os pagamentos mais cedo, devido à decisão de adiantar o calendário. Ao todo, 706.619 contribuintes serão beneficiados com essa medida.

Motivo da antecipação

A antecipação dos salários ocorreu de forma emergencial para atender aos municípios do Rio Grande do Sul, que foram afetados pelas chuvas intensas e pelo ciclone extratropical nos últimos dias. Dessa forma, os beneficiários que residem em uma das 79 cidades do estado terão acesso a esses valores.

Os repasses visam auxiliar as famílias que estão enfrentando necessidades e dificuldades devido aos desastres naturais. De acordo com o governo, mais de 11 mil pessoas estão desabrigadas no estado, e essa medida permitirá que elas tenham melhores condições para enfrentar esse momento delicado.

Devolução do valor

É importante ressaltar que os valores fornecidos aos beneficiários precisarão ser devolvidos posteriormente. O segurado receberá um valor adicional em sua conta, que funcionará como um empréstimo. Dessa forma, a pessoa poderá utilizar o pagamento para melhorar sua situação atual, porém, após 90 dias, deverá iniciar o processo de devolução do dinheiro ao INSS. Aqueles que receberem o dinheiro terão a opção de parcelar o valor em até 36 vezes, sem juros, pagando de acordo com suas possibilidades.



Como solicitar o salário extra?

Para receber o salário extra, é necessário fazer a solicitação no banco. Devido à natureza emergencial dessa medida, as solicitações estão sendo processadas em no máximo 5 dias úteis. Em casos mais urgentes, o valor está sendo aprovado imediatamente, permitindo que a pessoa tenha acesso ao pagamento assim que finalizar a solicitação.

Beneficiários e suas necessidades

Essa liberação do salário extra trará um alívio financeiro para muitas famílias que estão enfrentando dificuldades devido aos desastres naturais. Com mais de 11 mil pessoas desabrigadas no estado do Rio Grande do Sul, essa medida visa proporcionar melhores condições para que elas possam se reerguer e reconstruir suas vidas.

Parcelamento do valor

A opção de parcelamento do valor em até 36 vezes sem juros oferece uma flexibilidade financeira para os beneficiários do INSS. Essa possibilidade permite que o pagamento seja feito de forma mais acessível, de acordo com a capacidade financeira de cada pessoa. Dessa forma, o impacto no orçamento familiar é minimizado, facilitando a devolução do dinheiro emprestado.

Processo de devolução

Após os 90 dias de utilização do salário extra, é fundamental que o beneficiário inicie o processo de devolução do valor ao INSS. Esse procedimento é importante para manter a sustentabilidade do sistema previdenciário, possibilitando que outros beneficiários também possam usufruir dessa medida emergencial quando necessário.

Ademais, a liberação do salário extra pelo INSS em setembro traz um alívio financeiro para os aposentados e beneficiários de programas assistenciais. Essa medida emergencial, autorizada pelo Ministério da Previdência Social, visa auxiliar as famílias que estão enfrentando dificuldades devido aos desastres naturais.

É importante destacar que o valor recebido funcionará como um empréstimo e deverá ser devolvido após 90 dias, com a opção de parcelamento em até 36 vezes sem juros. Essa iniciativa proporciona uma oportunidade de recuperação e reconstrução para aqueles que mais necessitam.