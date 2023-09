Dinheiro recebido no Caixa Tem terá DESFALQUE e cidadãos LAMENTAM

Primeiramente, para aqueles que não estão familiarizados, o Caixa Tem é um aplicativo de serviços sociais e transações financeiras. Ele foi lançado em 6 de abril de 2020 pela Caixa Econômica Federal.

Conquanto, é fundamental informar que a Caixa Econômica Federal está planejando uma redução nos pagamentos a algumas pessoas ainda neste mês de setembro. O pagamento do Bolsa Família, realizado por meio do Caixa Tem, infelizmente não incluirá um benefício adicional de cerca de R$ 110 destinado a determinados indivíduos.

Por que o Caixa Tem terá repasse reduzido?

Apesar de os repasses serem feitos já há algum tempo, nem todo mundo sabe que alguns benefícios governamentais não são creditados todo mês. Um deles é o Vale-Gás.

Para esclarecimento, ele é pago a cada dois meses, ou seja, de forma alternada, aos beneficiários que atendem aos critérios estabelecidos. Portanto, como o pagamento foi efetuado em agosto, os beneficiários não receberão o valor adicional do Vale-Gás em setembro.

No entanto, é relevante destacar que não há motivo para preocupação, uma vez que o valor deste benefício será retomado normalmente no mês de outubro.

Como se inscrever para receber o benefício?

Os cidadãos brasileiros que desejam receber o auxílio para o fornecimento de gás de cozinha devem efetuar o seu registro no CadÚnico com a finalidade de concorrer a uma oportunidade. A inscrição é efetuada no CRAS por um membro da família, que atuará como Responsável Familiar. Este indivíduo deve apresentar a documentação de todos os integrantes da família e submeter-se a uma entrevista com os colaboradores Centro de Referência.

Para ser elegível ao Vale-Gás, o beneficiário precisa estar cadastrado e manter seu registro atualizado. Além disso, deve possuir uma renda per capita mensal que não ultrapasse meio salário mínimo, ou seja, uma renda mensal igual ou inferior a R$ 660,00 por indivíduo. Caso não haja vagas disponíveis, o beneficiário deve permanecer na fila de espera pelo benefício.



Você também pode gostar:

É fundamental ressaltar que, desde março, o governo tem realizado uma análise minuciosa do Cadastro Único. Essa iniciativa tem como objetivo identificar famílias com informações irregulares ou desatualizadas. As famílias que forem identificadas durante essa verificação cadastral e não procederem com a atualização de seus dados serão excluídas do CadÚnico. Isso resultará na perda do acesso a todos os programas sociais, incluindo o Vale-Gás. Essa ação também pode abrir espaço para novos candidatos ao benefício.

Cronograma de pagamentos que cairão no Caixa Tem

Aqui estão as datas de pagamento do Bolsa Família para o mês de setembro, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS):

1: 16 de setembro;

2: 19 de setembro;

3: 20 de setembro;

4: 21 de setembro;

5: 22 de setembro;

6: 25 de setembro;

7: 26 de setembro;

8: 27 de setembro;

9: 28 de setembro;

0: 29 de setembro.

Essas datas indicam quando os beneficiários do Bolsa Família poderão receber seus pagamentos, com base no último dígito do NIS de cada família.

Dá para receber o Vale-Gás e o Bolsa Família juntos no Caixa Tem?

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda destinado a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para receber o valor, a família precisa estar corretamente cadastrada e atualizada no Cadastro Único (CadÚnico). Além disso, deve atender aos critérios estabelecidos, incluindo uma renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 218,00.

Embora todas as famílias que fazem parte do Bolsa Família atendam aos requisitos de cadastramento e renda para receber o Vale-Gás, é importante destacar que nem todos terão acesso a esse benefício. Isso ocorre porque o Bolsa Família abrange um número significativamente maior de beneficiários, cerca de 20 milhões. Enquanto isso, o Vale-Gás atende um grupo menor, com mais de 6 milhões de famílias beneficiadas. Portanto, apenas algumas famílias terão acesso ao valor de aproximadamente R$ 110.

É relevante salientar que o pagamento do Bolsa Família e do Vale-Gás é feito de forma conjunta, seguindo um calendário escalonado com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar. Os valores são depositados na conta digital do Caixa Tem. Contudo, os beneficiários podem sacá-los em pontos de atendimento da Caixa Econômica Federal, como agências, lotéricas ou caixas eletrônicos, utilizando o cartão do benefício. Para aqueles que não possuem o cartão do Bolsa Família ou os cartões auxiliares, como o cartão Auxílio-Gás e o cartão Cidadão da Caixa Econômica Federal, há a opção de acessar o repasse de outras maneiras pelo Caixa Tem.