diretor do Banco Central se pronuncia sobre o assunto; Veja o que foi falado

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central (BC), Renato Dias de Brito Gomes, expressou forte oposição à ideia de criar um imposto sobre as transações realizadas pelo PIX, durante a live semanal do BC. Segundo Gomes, essa medida seria “uma loucura”.

A possibilidade de introduzir um imposto sobre transações no sistema de pagamentos tem sido discutida como uma forma de gerar receita adicional para o governo. No entanto, o diretor do Banco Central argumenta que isso teria implicações significativas e negativas. “Espero que não. Não é assunto do Banco Central, mas seria uma loucura”, afirmou Gomes sobre uma eventual taxação do PIX.

O diretor reiterou que o Banco Central mantém o PIX Internacional como uma das principais iniciativas em fase de desenvolvimento. Além disso, Gomes também afirmou que o sistema de pagamentos não tem a intenção de acabar com o cartão de crédito.

“O grande impacto do PIX é substituir dinheiro, que vai sempre existir, mas é um meio de pagamento ineficiente. Quanto mais houver migração de dinheiro para meios digitais, sobretudo o PIX, melhor. A preocupação do PIX não é substituir cartão de crédito, que oferece também outros serviços. Mas o crédito é uma grande avenida de desenvolvimento para o PIX”, completou.

Entenda o PIX internacional

O “PIX Internacional“, como é informalmente chamado, está sendo projetado para simplificar e agilizar as transações financeiras internacionais, tornando-as mais rápidas e eficientes. Atualmente, o projeto encontra-se em fase de estudo e desenvolvimento pelo BIS, que tem a responsabilidade de estabelecer padrões e regulamentos que moldam o funcionamento do sistema bancário global.

Uma das principais características do sistema proposto é a capacidade de conectar uma ampla gama de países, facilitando a transferência de fundos entre diferentes moedas e jurisdições de maneira simplificada. Isso tem o potencial de reduzir custos e aprimorar a transparência nas transações financeiras internacionais.

Embora seja necessário um trabalho significativo para superar os desafios técnicos, regulatórios e de segurança associados a um sistema de pagamentos globais, o potencial impacto positivo no comércio internacional é inegável. O mundo financeiro aguarda o desenvolvimento e a eventual implementação do “PIX Internacional”.



Quem pode utilizar o sistema de pagamentos do BC?

O PIX é um sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central do Brasil que está disponível para uso por praticamente todas as pessoas e empresas no país. Ele foi projetado para ser uma opção de pagamento rápida e segura que pode ser utilizada por qualquer pessoa que tenha uma conta bancária em uma instituição financeira participante do sistema PIX.

Qualquer indivíduo com uma conta bancária em um banco, cooperativa de crédito ou instituição financeira autorizada a operar o PIX pode usar o sistema. Para isso, é necessário registrar suas chaves PIX (como número de telefone, CPF, e-mail ou chave aleatória) em sua instituição financeira para começar a realizar pagamentos e transferências instantâneas.

Empresas, empreendedores individuais, organizações sem fins lucrativos e outras entidades jurídicas também podem utilizar o PIX para receber pagamentos de clientes, fornecedores e parceiros de negócios. Assim como as pessoas físicas, as pessoas jurídicas também precisam registrar suas chaves PIX em sua instituição financeira para receber pagamentos. Mais informações sobre o sistema podem ser obtidas nos canais oficiais do Banco Central.