Diretor Financeiro do BNB recebe em Penedo a Comenda Dr. Raimundo Marinho

Um filho de Penedo visitou sua terra natal nesta quinta-feira, 28, para ser homenageado. Das mãos do Prefeito Ronaldo Lopes e do Presidente da Câmara Municipal de Penedo, Manoel Messias Lima (Messias da Filó), Wanger Antônio de Alencar Rocha recebeu a Comenda Dr. Raimundo Marinho.

A honraria concedida pelo Poder Legislativo foi criada em 1991, em memória ao ex-prefeito Raimundo Marinho, sendo destinada para pessoas nascidas em Penedo que se destacam em diversas áreas, perfil adequado que se adequa ao currículo de Wanger Rocha.

Atual diretor financeiro e de crédito do Banco do Nordeste (BNB), missão que desempenha em Fortaleza-CE, ele trabalhou como superintendente de gestão do patrimônio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo da Bahia, estado onde também administrou a superintendência do Banco do Brasil, função que também exerceu no Paraná.

Além do currículo profissional, Wanger Rocha é neto de Edson Machado Alencar, vereador penedense e ex-presidente da casa legislativa.

A entrega da comenda ocorreu no gabinete do Prefeito Ronaldo Lopes, onde o homenageado esteve para cumprir uma agenda de trabalho. O verdadeiro propósito foi omitido e ele não conteve a emoção.

O novo comendador penedense disse que sempre enaltece Penedo nas conversas que mantém com colegas de trabalho e contatos sobre negócios, acrescentando seu entusiasmo com o novo impulso de desenvolvimento da cidade.

Durante a audiência que revelou-se festiva, Wanger recebeu informações sobre as ações realizadas nas áreas de turismo, cultura, agricultura e infraestrutura no município. O lançamento do edital da obra da ponte Penedo-Neópolis também foi mencionado por Ronaldo Lopes.

Os benefícios que serão gerados para a região com o investimento recebeu elogios do representante do Banco do Nordeste, instituição que deverá ampliar seus centros de cultura regional, com Penedo despontando para ser incluída entre as selecionadas.

De forma descontraída, a entrega da Comenda Dr. Raimundo Marinho também foi permeada por relatos sobre diversos aspectos da vida da família Rocha em Penedo, a relação de afeto com a família Gonçalves e os retornos, sempre que possíveis, de Wanger ao Penedo.

A homenagem foi acompanhada por Pedro Soares Neto (Gabinete Civil), Tereza Machado (Cultura), Sidinei Reis (BNB) e os vereadores Ernande Pinheiro, Denys Reis, Paulo Roberto Ferreira (Roberto da Farmácia) e Bili Marques.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte