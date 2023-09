divertimento e saúde de mãos dadas

Você sabia que os brinquedos infantis podem ser fontes de contaminação por microrganismos, como bactérias, vírus e fungos? Esses microrganismos podem causar doenças nas crianças, como infecções respiratórias, gastrointestinais, cutâneas e até mesmo covid-19.

Por isso, é muito importante fazer a desinfecção dos brinquedos infantis com frequência e da forma correta. Neste artigo, vamos te explicar o que é desinfecção, quais são os benefícios, como fazer e quais cuidados tomar na hora de desinfetar os brinquedos infantis.

O que é desinfecção?

Desinfecção é o processo de eliminação ou redução de microrganismos presentes em objetos, ou superfícies, através do uso de agentes físicos ou químicos. A desinfecção não garante a esterilização, ou seja, a eliminação total dos microrganismos, mas reduz o risco de transmissão de doenças.

A desinfecção possui três níveis de classificação, conforme o grau de eliminação dos microrganismos:

Desinfecção de alto nível

Elimina todos os microrganismos, exceto alguns esporos bacterianos. Própria para objetos que entram em contato com mucosas ou tecidos subepiteliais, como endoscópios e cateteres.

Desinfecção de nível intermediário



Elimina a maioria dos microrganismos, incluindo bactérias, vírus e fungos, mas não os esporos bacterianos. Ideal para objetos que entram em contato com a pele não íntegra ou mucosas íntegras, como termômetros e estetoscópios.

Desinfecção de baixo nível

Elimina alguns microrganismos, mas não os vírus mais resistentes nem os esporos bacterianos. É indicada para objetos que entram em contato com a pele íntegra, como brinquedos infantis.

Quais são os benefícios da desinfecção dos brinquedos infantis?

A desinfecção dos brinquedos infantis traz diversos benefícios para a saúde e o bem-estar das crianças. Alguns deles são:

Previne a transmissão de doenças infecciosas, como gripes, resfriados, diarreias, conjuntivites e covid-19;

Evita alergias e irritações na pele, nos olhos e nas vias respiratórias causadas por microrganismos ou poeira;

Mantém os brinquedos limpos e higienizados, prolongando a sua vida útil e conservando a sua aparência;

Estimula o hábito da limpeza e da organização nas crianças, ensinando-as a cuidar dos seus pertences.

Como fazer a desinfecção dos brinquedos infantis?

A desinfecção dos brinquedos infantis deve ser realizada com regularidade e da forma adequada para cada tipo de material. Antes de desinfetar os brinquedos, é preciso fazer a limpeza com água e sabão neutro para remover a sujeira visível. Depois da limpeza, é preciso escolher o método de desinfecção mais indicado para cada tipo de brinquedo. Veja alguns exemplos:

Brinquedos de plástico

Podem ser desinfetados com álcool 70% ou solução de hipoclorito de sódio (água sanitária) diluída em água (uma colher de sopa para cada litro de água). Basta aplicar o produto com um pano ou borrifador sobre o brinquedo e deixar secar.

Brinquedos de madeira

Podem ser desinfetados com vinagre de álcool branco diluído em água (uma parte de vinagre para quatro partes de água). Dessa forma, basta aplicar o produto com um pano sobre o brinquedo e deixar secar.

Brinquedos de tecido

Pode desinfectá-los com água quente e sabão neutro na máquina de lavar ou à mão. Portanto, basta lavar os brinquedos com água a uma temperatura de pelo menos 60 °C e deixar secar ao sol ou na secadora.

Brinquedos eletrônicos

Pode limpá-los com álcool isopropílico ou lenços com álcool. Basta desligar o brinquedo, remover as pilhas ou baterias e passar o produto com cuidado sobre o brinquedo, evitando as partes elétricas.

Quais cuidados tomar na hora de desinfetar os brinquedos infantis?

Na hora de desinfetar os brinquedos infantis, é preciso ter cautela para evitar acidentes ou danos aos brinquedos. Alguns desses cuidados são:

Usar luvas e máscara para manusear os produtos de desinfecção, que podem ser tóxicos ou irritantes para a pele e as mucosas;

Seguir as instruções do fabricante dos produtos de desinfecção, respeitando o tempo de contato, a diluição e o modo de aplicação;

Testar os produtos de desinfecção em uma pequena área do brinquedo antes de usar em todo o brinquedo, para verificar se não há reação ou alteração na cor, ou na textura;

Não misturar produtos de desinfecção diferentes, por poderem ocorrer reações químicas perigosas;

Guardar os produtos de desinfecção em locais seguros, fora do alcance das crianças e dos animais.

Ademais, a desinfecção dos brinquedos infantis é uma forma de garantir o divertimento e a saúde das crianças, prevenindo a transmissão de doenças causadas por microrganismos. Deeve realizar a desinfecção com regularidade e da forma adequada para cada tipo de material, usando produtos específicos e seguindo as orientações corretas. Por fim, a desinfecção dos brinquedos infantis é beneficial para o meio ambiente e para a sociedade.