DIVULGADO! Estratégia infalível para AUMENTAR o limite do Nubank; Confira!

O Nubank transformou profundamente o cenário financeiro ao oferecer serviços bancários descomplicados e livres de burocracia, conquistando o coração de inúmeros brasileiros.

Logo, o cartão de crédito do banco digital é aclamado por sua incrível versatilidade, e uma forma eficaz de tirar o máximo proveito dessa flexibilidade é ampliar o seu limite de crédito.

Assim, uma das ferramentas à disposição hoje para atingir esse objetivo são as chamadas “Caixinhas”. Neste guia abrangente, iremos mergulhar fundo na exploração desse recurso e como elas podem ser utilizadas para ampliar o limite do seu cartão, graças ao Nu Limite Garantido.

As Caixinhas são uma inovação do Nubank que oferece aos seus clientes uma maneira prática e segura de fortalecer seu histórico de crédito e, consequentemente, aumentar seu limite de crédito. Além disso, é uma ferramenta muito interessante de investimento e organização financeira.

Enfim, preparamos esse texto para fornecer as informações necessárias para você aproveitar essa ferramenta e conquistar uma maior liberdade financeira.

Portanto, continue lendo para descobrir todos os detalhes sobre como as Caixinhas do Nubank podem ser uma aliada valiosa na expansão do seu limite de crédito com o Nu Limite Garantido.

Entenda melhor sobre o funcionamento do Nu Limite Garantido

O Nu Limite Garantido é uma inovadora funcionalidade oferecida pelo Nubank, que possibilita aos seus clientes a oportunidade de aumentar o limite de seus cartões de crédito utilizando um valor de investimento como respaldo.



Esse recurso é bastante simples de utilizar: os usuários simplesmente depositam uma quantia em dinheiro em uma Caixinha específica, disponível na opção de Recibo de Depósito Bancário (RDB).

Uma vez que o valor tenha sido aplicado nessa Caixinha, ele passa a integrar o limite disponível no cartão de crédito do cliente.

É importante ressaltar que, para fazer uso desse serviço, o cliente deve criar uma Caixinha dedicada exclusivamente a essa finalidade, separando-a de seus outros investimentos.

Essa funcionalidade é uma excelente maneira de fornecer aos clientes do Nubank uma flexibilidade adicional em seus gastos, ao mesmo tempo em que incentivam práticas financeiras responsáveis.

Além disso, permite que os usuários aproveitem os benefícios de um limite de crédito mais elevado, aproveitando ao máximo seu relacionamento com o Nubank.

Benefícios das ‘Caixinhas’ do Nubank

Aumento Instantâneo de Limite: Com a Caixinha do Nu Limite Garantido, você pode aumentar o limite do seu cartão na mesma hora em que fizer a solicitação. Esse processo é rápido, sem complicações e pode ser realizado de forma conveniente através do aplicativo;

Flexibilidade Financeira: Você tem a liberdade de começar a investir na Caixinha com apenas R$1. Já o valor máximo que você pode investir pode chegar a impressionantes R$150 mil. Isso permite que você adapte o investimento de acordo com suas necessidades e objetivos financeiros;

Resgate Simples dos Investimentos: Quando o valor investido na Caixinha do Nubank não estiver sendo utilizado para suas compras no cartão, você pode resgatá-lo facilmente. Isso proporciona uma flexibilidade adicional, permitindo que você utilize seus recursos de acordo com suas necessidades financeiras atuais.

Em resumo, as ‘Caixinhas’ do Nubank oferece não apenas um aumento rápido e flexível do limite de crédito, mas também a oportunidade de investir e resgatar seu dinheiro de maneira conveniente.

Aprenda a utilizar esse recurso do Nubank

O processo de criação de uma Caixinha no Nubank é extremamente simples e pode ser realizado diretamente através do aplicativo. Vale pontuar que o app está disponível tanto para Android quanto para iOS.

A grande vantagem é que não é necessário passar por uma análise de crédito demorada. Para começar, basta seguir alguns passos:

Abra o aplicativo Nubank em seu dispositivo móvel; Na tela inicial, vá para a seção dedicada ao seu cartão de crédito; Em seguida, clique na opção “Meus Limites”; Dentro dessa seção, você encontrará a alternativa “Nu Limite Garantido”. Selecione-a; Assim que você escolher a opção “Nu Limite Garantido”, a possibilidade de criar uma nova Caixinha se apresentará na tela; Agora, o próximo passo é definir o valor que deseja transferir da sua conta do Nubank para essa Caixinha.

É importante observar que o Nu Limite Garantido está sendo gradualmente disponibilizado para todos os clientes do banco digital que possuem um cartão de crédito ativo. Portanto, verifique regularmente se essa opção já está disponível para você no aplicativo.

Essa funcionalidade simplifica ainda mais o gerenciamento do seu dinheiro, permitindo que você reserve fundos de forma conveniente para suas metas financeiras.