Djokovic arrebata outro recorde de Federer: o sérvio agora tem o maior número de semifinais de Grand Slam

Novak Djokovic continua a fazer história depois de atingir o Aberto dos EUA semifinais pela 13ª vez na terça-feira. Apenas herói local Jimmy Connors (14) esteve entre os quatro finalistas do torneio em mais ocasiões.

Djokovic fez com que tudo parecesse fácil contra Taylor Fritz (6-1, 6-4, 6-4), e parecia que os fãs sabiam desde o primeiro momento que veriam algo especial de Nole.

O sérvio já alcançou 47 semifinais de Grand Slam, tornando-se mais um recorde que Roger Federer não se sustenta mais.

O 23 vezes campeão do Grand Slam se tornou o maior obstáculo para os jogadores americanos. Ele somou 30 vitórias desde que perdeu para Sam Querrey na terceira rodada Wimbledon em 2016.

Djokovic passou de salvar uma ‘pausa’ no jogo de abertura para esmagar o adversário com sua habitual consistência no fundo da quadra.

Fritz desperdiçou 10 break points, o que se revelou uma grande vantagem para ‘Nole’, que assumirá o primeiro lugar do mundo no final do torneio. No momento, ele tem vantagem de 2.340 pontos sobre Carlos Alcarazseu rival mais próximo.

Djokovic só teve problemas para fechar a partida. Aos 4-3, veio o segundo intervalo de Taylor, mas o americano desistiu do saque imediatamente depois.

Agora o sérvio vai sentar-se e assistir à batalha local entre Frances Tiafoe e Ben Shelton para ver quem será seu adversário nas semifinais.