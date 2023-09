Do Real Madrid ao campo de golfe virtual… Agora você pode jogar como Gareth Bale no PGA Tour 2K23

Etodo mundo sabe Gareth Bale adora golfe. Tornou-se uma piada quando ele chegou aos últimos anos de sua carreira que Bale prefiro jogar golfe do que futebol.

Isso levou a uma celebração de trollagem depois País de Gales qualificado para Euro 2020em referência a um comentário feito pelo ex- Real Madrid jogador e diretor esportivo Pedja Mijatovic: “País de Gales. Golfe. E Madri.“

País de Gales. Golfe. Madri. Naquela ordem.País de Gales on-line

Bale se aposentou do futebol em 2023 após ajudar LAFC ganhe o Copa MLS e participando do Copa do Mundo de 2022 com o País de Gales. Desde então, parece que tudo tem sido golfe, dia após dia, para o aficionado. Mais recentemente, esteve presente no BMW PGA Pro-Am e compartilhando o curso com Rory McIlroy.

Com Bale passando tanto tempo nos greens, as parcerias de golfe tornaram-se mais frequentes e possíveis para o galês. Na quinta-feira, a 2K Sports anunciou que Bale agora está disponível como personagem jogável no PGA Tour 2K23.

Gareth Bale anunciou estar no PGA Tour 2K23Esportes 2K

O vídeo mostra como eles capturaram sua imagem, e a renderização parece o mais próximo do Bale real, tanto quanto possível tecnologicamente.

A 2K também ajudou a criar um “Dream Course” para Bale, que ele está dublando “O Clube Onze“. Será jogável no jogo.

Gareth Bale cria seu Dream Course no PGA Tour 2K23Esportes 2K

O PGA Tour 2K23 atualmente ostenta um metascore de 76 no Metacritic, embora a pontuação do usuário seja 4,3. Seu rival direto EA Sports PGA Tour também tem uma metascore de 76, mas apresenta uma pontuação de usuário um pouco melhor de 6,5.