Documentação do veículo começa a ser exigida neste mês de Setembro

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) é um documento obrigatório para todos os proprietários de veículos no Brasil. A exigência do CRLV 2023 começará a partir de setembro em vários estados brasileiros, e é importante que os proprietários fiquem atentos aos prazos para evitar multas e outras penalidades.

O que é o CRLV?

O CRLV é um documento que comprova que o veículo está devidamente registrado e licenciado junto ao órgão de trânsito estadual. Ele contém informações importantes, como os dados do proprietário, as características do veículo e a situação atualizada dos débitos e multas.

Requisitos para obtenção do CRLV 2023

Para obter o CRLV 2023, é necessário que os seguintes requisitos sejam cumpridos:

IPVA: O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao ano de 2023 deve estar totalmente quitado. O valor do IPVA varia de acordo com o estado e as características do veículo. Seguro DPVAT: O seguro obrigatório DPVAT, referente aos anos anteriores a 2021, também deve estar pago. Taxa de Renovação do Licenciamento Anual: A taxa de renovação do licenciamento anual do veículo deve ser paga dentro do prazo estabelecido pelo Detran de cada estado. Ausência de restrições judiciais ou administrativas: O veículo não pode ter restrições judiciais ou administrativas que impeçam a emissão do CRLV.

Consequências da falta do CRLV atualizado

Condutores que forem flagrados circulando sem o CRLV atualizado após o prazo estabelecido cometem uma infração gravíssima, com registro de sete pontos na habilitação. Além disso, o veículo pode ser removido para um pátio credenciado e o condutor estará sujeito ao pagamento de uma multa no valor de R$ 293,47, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A exigência do CRLV 2023 varia de acordo com cada estado brasileiro. Confira as datas de exigência em alguns estados:

Acre

No Acre, a maioria dos proprietários de veículos já deve ter o CRLV 2023 em mãos. O vencimento final da taxa de licenciamento para veículos com finais de placa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aconteceu até o dia 30/08. Já os veículos com finais de placa 9 têm até 29/09 para regularizar a situação. Os veículos com final 0 têm até o dia 31/10 para renovar o documento. Para acessar o boleto para pagamento de débitos referentes ao licenciamento, IPVA e multas no Acre, é necessário acessar o site do Detran-AC.

Alagoas

Em Alagoas, a exigência do CRLV 2023 começa a partir do dia 30/08. Para pagar o licenciamento em Alagoas, é preciso acessar o site do Detran informando o número do Renavam e a placa do veículo. O valor do licenciamento 2023 em Alagoas é de R$ 155,23.

Amapá

No Amapá, o prazo máximo para licenciamento dos veículos é 31 de agosto. A emissão do boleto pode ser feita acessando o site do Detran-AP. O valor do licenciamento 2023 no Amapá é de R$ 155,23.

Amazonas

No Amazonas, a exigência do CRLV 2023 iniciou em maio. Para licenciar o veículo, o proprietário deve entrar no site do Detran Amazonas e solicitar o serviço. O valor do Licenciamento Anual no estado é de R$ 66,17.

Bahia

O valor da taxa de licenciamento 2023 devida ao Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) é de R$ 112,00. O Governo do Estado da Bahia usa as datas finais do IPVA como prazo também do licenciamento.

Ceará

Os extratos do pagamento do licenciamento devem ser feitos a partir do site do Detran-CE. O valor é de R$ 164,77 para motocicletas e R$ 192,23 para demais veículos. A exigência do CRLV 2023 começou em março.

Espírito Santo

No Espírito Santo, a exigência do CRLV 2023 começa no final de setembro. O calendário está disponível no site do Detran-ES. Este ano, o Detran|ES unificou o vencimento para todos os tipos de veículos, sendo o calendário baseado apenas no número final da placa do automóvel.

Goiás

Em Goiás, a exigência do CRLV 2023 começa em setembro. O valor do Licenciamento GO 2023 é de R$ 215,30.

Maranhão

No Maranhão, o valor do licenciamento não foi publicamente informado, sendo assim, é necessário realizar a consulta no site do Detran informando os dados do seu veículo.

Mato Grosso

No Mato Grosso, a exigência do CRLV 2023 iniciou em março. A taxa do licenciamento 2023 pode ser emitida no site do Detran-MT, na opção “Consulte Seu Veículo”, ou pelo aplicativo MT Cidadão. Após o pagamento, o cidadão pode emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em formato digital (arquivo em PDF), pelo site do Detran.

Mato Grosso do Sul

No Mato Grosso do Sul, a exigência do CRLV 2023 iniciou em abril. A data de vencimento varia de acordo com o dígito final da placa do veículo.

Minas Gerais

A exigência do CRLV 2023 em Minas Gerais começou a partir de 1º de setembro para automóveis com finais de placa 1, 2 e 3. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), por meio da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG), reforça o aviso para que proprietários fiquem atentos aos prazos. Os veículos com finais de placa 4, 5 e 6 devem ser licenciados até o dia 30/9. Já os automotores com finais de placa 7, 8, 9 e 0 têm até o dia 31/10 para renovar o documento. Por meio do site www.transito.mg.gov.br, é possível verificar se existem pendências e também imprimir o CRLV.

O CRLV 2023 é um documento obrigatório para todos os proprietários de veículos no Brasil. É necessário cumprir os requisitos, como quitar o IPVA, o seguro DPVAT, pagar a taxa de renovação do licenciamento anual e estar em dia com as obrigações legais para evitar multas e outras penalidades. Fique atento às datas de exigência do CRLV em seu estado e garanta a regularização do seu veículo dentro do prazo estabelecido.