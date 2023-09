Dodgers removem o armário de Julio Urias e esfregam os murais do arremessador após a prisão

Os Dodgers parecem ter terminado Júlio Urias após sua prisão no início deste mês … o time removeu o armário do astro da sede do clube – e também limpou alguns murais em que ele aparecia ao redor de seu estádio.

De acordo com Los Angeles Timeso armário do craque foi doado ao novo jogador de campo do time, Kolten Wong, depois que Urias foi preso por supostamente agredir sua namorada em setembro. 3 em um jogo da MLS em Los Angeles

Em entrevista aos repórteres na tarde de segunda-feira, o gerente dos Dodgers David Roberts disse acreditar que a decisão indicava que a equipe estava deixando Urias.

“É triste”, disse ele, revelando que não falou com Urias desde a prisão. “É triste em todos os níveis.”

Ele acrescentou: “É uma situação muito, muito infeliz e triste”.

Além de expulsá-lo do vestiário, os Dodgers também removeram pelo menos duas imagens de Urias do Dodger Stadium – incluindo uma pintura sobre um mural em que ele aparecia com destaque.

Parece que os Dodgers cobriram ou pintaram alguns murais no Dodger Stadium com Julio Urías pic.twitter.com/FFqy5eOJQL -Jack Harris (@ByJackHarris) 11 de setembro de 2023

Urias está atualmente afastado do time depois que a MLB o colocou em licença administrativa enquanto investiga alegações de que ele empurrou uma mulher em uma cerca depois de assistir Lionel Messi competir contra o LAFC. Urias enfrenta uma acusação criminal de lesão corporal contra cônjuge ou coabitante devido às acusações.