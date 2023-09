Dog The Bounty Hunter de olho na caça ao homem de Danelo Cavalcante para o próximo caso

Fontes próximas à estrela do reality show disseram ao TMZ que Dog está monitorando o Danelo Cavalcante caso há algum tempo – praticamente desde que esse cara saiu da prisão há quase duas semanas – e fomos informados de que ele está monitorando ativamente qualquer desenvolvimento.

A grande conclusão aqui, porém, é o fato de que ouvimos que Dog está pensando em voar para o condado de Chester ainda esta semana para colocar botas no chão em busca de Danelo.

No entanto, antes que ele realmente o faça… fomos informados de que Dog sente que precisa de uma noção melhor da configuração do terreno, já que não parece que ele esteja muito familiarizado com aquela área, especificamente. Mas se ele conseguir elaborar um plano adequado, nossas fontes dizem que é provável que ele saia e comece a procurar.