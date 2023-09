Doja Cat rouba os holofotes no VMAs da MTV de 2023 com vestido transparente de teia de aranha

Gato Dojaque é conhecida por ultrapassar os limites da moda, mais uma vez deixou o queixo caído ao enfeitar o tapete vermelho do 2023 MTV Video Music Awards.

O rapper, que concorre a vários prêmios, incluindo “Artista do Ano,” fez uma declaração impressionante com seu traje ousado que mostrava seu estilo único e destemor.

Vestido transparente de teia de aranha da gata Doja

Doja Cat pisou no tapete vermelho com um vestido branco transparente vestido estilo teia de aranha personalizado por Todos. O tecido fino em forma de teia de aranha deixou pouco para a imaginação, expondo não apenas sua confiança, mas também uma atrevida tanga nude por baixo.

Para completar seu visual marcante, Gato Doja abraçou o estilo assustador com seu cabelo e maquiagem.

Ela usava um corte curto loiro platinado, lentes de contato verdes vivas e cílios grossos, acentuando sua aparência cativante.

Para aumentar a mística, ela usava diamantes serpentinos no pulso e adoráveis ​​​​brincos de aranha que emolduravam seu rosto.

Em uma entrevista recente com Bazar do harpista, Doja Cat se abriu sobre suas escolhas de moda e as reações de seus fãs a elas. Ela explicou, “Minha teoria é que se alguém nunca me conheceu na vida real, então, subconscientemente, não sou real para essa pessoa. Eles acham que essa pessoa pertence a eles de alguma forma. E quando essa pessoa muda drasticamente, há uma resposta de choque. isso é quase incontrolável.”

As múltiplas nomeações e desempenho de Doja Cat

Além de suas proezas na moda, Doge Cat é um dos principais candidatos ao VMA deste ano. Ela foi indicada em cinco categorias, incluindo “Vídeo do Ano” por seu hit “Attention”.

Seu quarto álbum de estúdio tem feito barulho, e suas músicas recentes, incluindo “Pintar a cidade de vermelho” e “Demônios,” continuam a dominar as paradas musicais e as mídias sociais, acumulando milhões de visualizações e streams.

Esses anos VMAs também vi Gato Doja retorna ao palco como uma das performers da noite para apresentar seus últimos sucessos, após suas performances eletrizantes anteriores em 2020 e 2021. Sua presença de palco e medleys únicos se tornaram momentos icônicos na história da premiação.