Doma Construtora está EM BUSCA de funcionários no mercado

A Doma, empresa que possui mais de 30 anos de expertise no ramo da construção civil, arquitetura e design de interiores, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis no momento. Isto é, antes mesmo de falar mais detalhes sobre a companhia, veja quais são os postos de trabalho em aberto:

Analista de Arquitetura – Interior de São Paulo – Americana – SP – Efetivo;

Analista de Engenharia Civil – Interior de São Paulo – Americana – SP – Efetivo;

Auxiliar de Compras – Interior de São Paulo – Americana – SP – Efetivo;

Engenheiro (a) Civil – Interior de São Paulo – Americana – SP – Efetivo: Gerenciar, fiscalizar e avaliar performance da equipe de execução de obras; Realizar acompanhamento de obra através de vistoria, perícia e avaliação in loco, afim de garantir o andamento dos serviços técnicos.

Mais sobre a Doma Construtora

Sobre a Doma Construtora, é válido frisar que a empresa tem 3 anos de história e mais de 30 anos de expertise no mercado da engenharia e arquitetura. Elabora e executa construções de alto padrão, projetos arquitetônicos e design de interiores, além do gerenciamento/acompanhamento de obras e avaliação de imóveis.

Com atuação em toda a macrorregião de Campinas (SP), é referência em atendimento, qualidade, inovação e sofisticação! Além disso, seu aperfeiçoamento é diário, pois tem o objetivo de entregar sempre o que há de melhor no segmento para os seus clientes. Por fim, faz parte do Grupo RPN, que centraliza a gestão de todas as empresas da holding no intuito de potencializar os resultados.

Como enviar o currículo?

Bom, agora que as vagas da Doma Construtora já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

