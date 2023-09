Domino’s ABRE VAGAS para diferentes setores

A Domino’s, famosa empresa de alimentação baseada em pizzas, que atualmente é a “maior rede de entregas de pizzas do mundo”, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as oportunidades disponíveis:

Coordenador (A) de Fast Food – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Gerente – São Paulo – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Assistente de Gerente II – São Paulo – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria: Responsável pela Operação do restaurante durante o seu plantão, planejando, controlando estoque, segurança alimentar, orientando, corrigindo e acompanhando as ações da equipe de trabalho;

Operador (a) de Fast Food – São Paulo – SP – Lanchonete, Fast Food;

Moto Entregador – Delivery – São Paulo – SP – Motoboy.

Mais sobre a Domino’s Pizza

Dando mais informações sobre a Domino’s, é válido destacar que a marca existe desde 1960, quando surgir nos EUA. Atualmente, a Domino’s está presente em mais de 90 países, com mais de 18.000 lojas espalhadas pelo mundo, sendo a maior rede de pizzaria do mundo. No Brasil, chegou em 1993 e. de lá para cá, já construiu mais de 300 lojas pelo território brasileiro.

No que diz respeito aos que é oferecido, a Domino’s Pizza Brasil preserva o padrão mundial de qualidade dos produtos e serviço. O processo é artesanal, com massas frescas que passam por 48 horas de fermentação.

Como enviar o seu currículo?

A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou das vagas?