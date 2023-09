Donald Trump faz previsão sinistra do romance Taylor Swift / Travis Kelce

EUCaso você não saiba, Taylor Swift é uma das celebridades que se opõe ao ex-presidente Donald Trump’s as políticas são as mais difíceis. Ela tem feito campanha contra ele desde que ele foi eleito presidente em 2016. A briga deles é conhecida por todo mundo, e é por isso que ouvir o que Trump tem a dizer sobre seu romance com Chefes de Kansas City‘TE Travis Kelce é importante para as pessoas. A parte mais engraçada disto é que Trump nem sequer é questionado sobre estas coisas, ele simplesmente fala sobre elas durante os seus discursos de campanha e as pessoas que o seguem adoram isso. No entanto, esta foi uma pergunta durante uma entrevista no O chamador diário. Trump disse: “Desejo o melhor para ambos. Espero que aproveitem a vida, talvez juntos, talvez não – provavelmente não”.

Taylor Swift e Travis Kelce são vistos saindo do estádio dos Chiefs juntos

Trump odeia Taylor Swift ou ele está certo sobre esse relacionamento?

O fato de que Taylor Swift tem falado tanto sobre Donald Trump pode ser uma das razões pelas quais Donald Trump disse isso sobre seu novo romance. Porém, também existe a possibilidade de Trump simplesmente pensar como grande parte dos fãs que não acham que esse romance vai durar. É muito raro ver duas celebridades durarem muito tempo quando se relacionam. Normalmente, eles duram alguns anos se se apaixonarem, mas a maioria deles tende a se separar. Mas ninguém pode negar que o ex-presidente Donald Trump tem motivos para desejar que o relacionamento de Taylor Swift não dure.

Se o Inundações em Nova York permita, Taylor Swift está a caminho de Estádio MetLife suportar Kansas City Chiefs de Travis Kelce contra New York Jets de Zach Wilson. Swift já foi vista na Big Apple no sábado ao lado do casal de atores Ryan Reynolds e Blake Lively. Se Taylor já está passeando pelas ruas da cidade, significa que há uma boa chance de ela comparecer ao MetLife Stadium para assistir seu querido Travis Kelce jogar contra os Jets. Toda a agitação desta potencial visita de Taylor Swift ao MetLife Stadium dobrou as vendas de ingressos para este jogo. O que Donald Trump pensaria sobre isso?