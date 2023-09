Doncic compartilha novas mudanças com os aspirantes a Irving e Mavericks

“Haverá melhor química com Kyrie Irvingclaro que sim,” Luka Doncic disse em sua primeira coletiva de imprensa após o Independentes‘campo de treinamento aberto.

O armador esloveno provavelmente está certo, porque é difícil fazer algo pior do que na temporada passada para o time.

Entre problemas físicos de um e de outro, os dois Independentes as estrelas só puderam jogar 16 partidas juntas e o recorde foi sombrio de 5-11.

A equipe perdeu 18 dos últimos 25 jogos da temporada regular e terminou com um recorde de 38-44, terminando em 11º na Conferência Oeste e perdendo os playoffs.

“Kyrie chegou no meio da temporada do ano passado e não tivemos muito tempo. Começamos a jogar direto. Leva tempo para construir química, especialmente na quadra, então não tivemos todo o campo de treinamento e pré-temporada … Acho que vai ser muito melhor”, previu Doncic com otimismo.

Treinador Jason Kidd também vê um bom futuro. “Gostamos de coisas que acontecem imediatamente, mas continuaremos a desenvolver esse relacionamento. -existiram e coexistiram em alto nível”, disse ele.

O problema é a defesa

Ultima temporada, Doncic teve média de 32,4 pontos, 8,6 rebotes e 8,0 assistências. Irving teve média de 27,0 pontos e 6,0 assistências. Apesar do pouco tempo que jogaram juntos, o ataque dos Mavericks com eles em quadra estava entre os melhores da NBA: 119,2 pontos por 100 posses.

O ataque certamente não é o problema. É uma questão de defesa. “Os dois líderes da equipa têm que dar o exemplo, mas não somos só nós. Há cinco jogadores em campo, por isso todos temos que nos ajudar”, recomenda o armador esloveno.

No verão, a principal prioridade do Mavericks era assinar com Irving um contrato de três anos no valor de US$ 126 milhões, incluindo uma opção de jogador para a última temporada.

Também entrou Grant Williams, adquirido em um sign-and-trade com o Celtics. Novatos Dereck Lively II e Olivier-Maxence Prosper também poderia desempenhar papéis importantes na rotação.