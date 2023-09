Doncic e Eslovênia vencem a Itália por 89 a 85 e conquistam o 7º lugar na Copa do Mundo de Basquete

Luka Doncic encerrou sua programação de verão com uma vitória.

Doncic, o Dallas Mavericks estrela, terminou com 29 pontos, 10 rebotes e oito assistências, e a Eslovênia venceu a Itália por 89 a 85 no sábado, na disputa pelo sétimo lugar na Copa do Mundo de Basquete.

Mike Tobey marcou 12 pontos e Zoran Dragic adicionou 10 para a Eslovênia (5-3).

Marco Spisso marcou 22 pontos para a Itália (4-4), que perdeu os últimos três jogos no torneio. Simone Fontecchio marcou 16 e Aquiles Polonara adicionou 13 para a Itália.

Foi o último jogo antes da aposentadoria do veterano italiano e ex-jogador da NBA Gigi Datome. O capitão da Itália marcou um ponto em 10 minutos no sábado.