Drake divulga data de lançamento do álbum ‘For All the Dogs’ com vídeo nostálgico

TA expectativa vem crescendo para o tão aguardado novo álbum de Drake, ‘Para todos os cães’ desde que ele provocou o projeto pela primeira vez neste verão.

Depois de meses de provocações e especulações, o rapper anunciou oficialmente que o próximo álbum entrará no cenário musical em 22 de setembro.

O anúncio de Drake contou com a participação de seu pai, Dennis Graham

Drake escolheu uma forma especial de dar a notícia, compartilhando um vídeo nostálgico no Quarta-feira noite com seu pai, Dennis Grahamatuando naquela época.

No clipe de retrocesso, Graham é introduzido como “Primo Dennis” DeEnphis, Tennesseee é visto em ‘Segunda-feira tempestuosa com Danny Marks’ uma série de televisão local em Toronto de década de 1990.

O rapper sugeriu pela primeira vez ‘For All the Dogs’ logo após revelar que havia co-escrito um livro de poesia intitulado ‘Títulos estragam tudo’ em Junho. Ele compartilhou a notícia afirmando: “Eu fiz um álbum para acompanhar o livro. Eles dizem que sentem falta do velho Drake, garota, não me tente. PARA TODOS OS CÃES.”

‘Para todos os cães’ segue o recente LP colaborativo de Drake com 21 Selvagem, ‘Sua perda’ e seu álbum solo ‘Amante Certificado.’

No mês passado Drake revelou a arte do álbum que foi desenhada por seu filho Adônis. Este álbum serve como continuação de ‘Honestamente, deixa pra lá’ de 2022.

Os fãs continuam jogando sutiãs para Drake durante a turnê ‘It’s All a Blur’

Drake se viu de posse de uma coleção inesperada que vem crescendo durante sua ‘É tudo um borrão’ passeio através América do Norte.

Tudo começou com um comentário humorístico que ele fez durante uma de suas Julho shows quando ele lamentou, brincando, a falta de sutiãs jogados no palco pelos fãs.

Durante uma apresentação em Montréal, Drake brincou com humor, “Gostaria apenas de dizer, antes de passar para a próxima música, que esta é a primeira fase em que não tenho sutiã e estou profundamente desapontada.” Ele adicionou, “Mas não comece a jogar sapatos, telefones e essas merdas. Se você tiver sutiã, diga-me que ainda o tenho, porque sinto que posso estar tendo um show ruim ou algo assim. não vejo sutiãs esta noite.”

Mal sabia ele que esse pedido alegre se tornaria uma tradição de turnê completa.

Fãs tomou o palavras do rapper a sério, e logo, sutiãs começaram a chover no palco durante suas apresentações, para alegria do público e Drake ele mesmo.

Recentemente, o Vencedor do Grammy artista acessou o Instagram para mostrar a extensão de seu coleção de sutiãs.

Em uma foto, Drake pode ser visto cercado por um mar de sutiãs, com um sorriso brincalhão no rosto.

Além disso, ele compartilhou um vídeo em seu História do Instagram apresentando membros de sua equipe descarregando peças coloridas de lingerie de uma caneta.

Drake e 21 Selvagem ainda estão na estrada como seus ‘Tudo um borrão’ a turnê está programada para terminar em 9 de outubro em Colombo, Ohio com duas datas remarcadas ainda a serem definidas Denver e Nova Orleans.