MA estrela do Emphis Grizzlies, Derrick Rose, começou a jogar xadrez no celular em vez de assistir Drakeno show do rapper canadense na quarta-feira.

Drake está em turnê desde junho de 2023, mas quando sua primeira turnê em cinco anos começa a chegar ao fim, ele aparentemente não conseguiu manter todos os presentes entretidos.

O Grizzlies‘o armador pegou seu celular para aliviar o tédio, decidindo jogar xadrez, e sua esposa, Alainanão perdeu tempo para contar aos seus seguidores do Instagram o que estava acontecendo.

Ela filmou o MVP da NBA de 2011 totalmente absorto no jogo tático de xadrez e legendou o momento como “QUANDO FAÇO MEU MARIDO SAIR”.

Drake entedia tanto Derrick Rose que ele começa a jogar xadrez… no meio de um show!

O que distraiu Rose?

A dupla costumava ser bastante próxima, com Drake homenageando o astro do basquete no início de um de seus shows de 2016.

Rose subiu ao palco com o vencedor de vários Grammy como Drake disse: “Vou ficar no palco esta noite, mas há um cara a quem você deve agradecer por isso.

Só quero saber se a cidade de Nova York poderia fazer barulho por ele. Cidade de Nova York, quero que você faça barulho para o lendário D-Rose esta noite.”

Portanto, não está claro o que fez com que o bicampeão mundial da Fiba se distraísse da música, mas a NBC5 Chicago informou que os Roses recentemente tiveram uma pequena cerimônia de casamento dias antes de comparecerem ao show.

Drake lutando por motivação?

Drake é incrivelmente popular, tendo vendido mais de 170 milhões de discos em todo o mundo e experimentando um sucesso sustentado ao longo da última década.

No entanto, um de seus colegas sugeriu que o canadense poderia estar lutando para encontrar motivação lírica para suas obras.

“Eu perguntei a ele há um tempo atrás, eu disse algo como, ‘Cara, por que você não faz músicas como costumava fazer?’” Companheiro rapper, Lil Yachty, disse ao hiphopdx.com. “Eu estava tipo, ‘Por que você não faz músicas de amor, como aquelas músicas que fazem as pessoas sentirem falta do ex?’

“Acho que ele me explicou como é difícil para ele fazer música sobre coisas com as quais não está lidando ou vivenciando, o que abriu um olho para mim porque eu, por outro lado, como compositor, posso simplesmente fazer algumas coisas. acima.”

Ele continuou: “Para ele, tudo é real. Tudo é puxado de alguma coisa. Talvez ele não esteja apaixonado há algum tempo para fazer amor, música de amor profundo ou qualquer que seja o caso.”