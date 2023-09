Drake faz grande aposta em Israel Adesanya para nocautear Sean Strickland no UFC 293

Drake adora fazer grandes apostas em lutas, e no UFC 293 não será diferente.

Antes do card australiano de sábado, o rapper canadense de 36 anos exibiu uma aposta colossal de US$ 500 mil no campeão dos médios do UFC, Israel Adesanya, para nocautear Sean Strickland na luta principal.

Um nocaute de Adesanya resultaria em um pagamento de US$ 920 mil para Drake.

Adesanya respondeu à postagem dizendo “discado”.

Esta é a segunda luta consecutiva em que Drake apoia Adesanya, depois de também ter feito uma grande aposta nele antes da revanche contra Alex Pereira no UFC 287, em abril.

Naquela noite, Drake marcou mais de US$ 2,7 milhões em vitórias depois de apostar que Adesanya não apenas vingaria sua derrota anterior para Pereira, mas também por nocaute. Adesanya se recuperou depois de desferir um nocaute violento no segundo round para reconquistar o título dos médios do UFC.

Claro, Drake apostou alto em Adesanya ao longo de sua carreira no UFC, então não é surpresa que ele tenha feito outra grande aposta no campeão nigeriano para terminar o trabalho no sábado.

Adesanya entrará na jaula como grande favorito para derrotar Strickland, que conquistou a luta pelo título depois que Dricus Du Plessis não pôde competir devido a uma lesão no pé sofrida em sua vitória sobre Robert Whittaker em julho.

As probabilidades atuais colocam Adesanya como favorito de 6 para 1 para derrotar Strickland e defender seu título no evento principal.