Drew Barrymore desliga o retorno do talk show, ‘Eu escutei todo mundo’

Drew Barrymore afinal, ela não cruzará a linha do piquete … ela agora diz que NÃO vai voltar à produção de seu talk show enquanto a greve do Writer’s Guild continuar.

Drew deu uma grande reviravolta na manhã de domingo, quando anunciou: “Eu ouvi a todos e estou tomando a decisão de pausar a estreia do programa até que a greve termine. machucado e, claro, à nossa equipe incrível que trabalha no programa e fez dele o que é hoje.”

Como informamos, Rosie O’Donnell Drew escoriado no sábado, postando instruções simples sobre como ela pode salvar a face do sindicato e do público. Ela escreveu: “Pare de gravar o programa. Pare de pedir ao público que cruze a linha do piquete e, em seguida, peça a alguém para ajudá-lo a elaborar três frases declarativas. Eles deveriam seguir estas linhas: Cometi um erro. Peço desculpas ao WGA por desrespeitar o trabalho dos escritores profissionais. Peço desculpas a todos os membros do sindicato que estão enfrentando dificuldades reais enquanto vivo uma vida de luxo.”