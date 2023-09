Drew Barrymore muda de ideia e interrompe a produção do The Drew Barrymore Show em meio a críticas

Drew Barrymore reverteu sua decisão anterior de retomar a produção de The Drew Barrymore Show, apesar das greves em curso em Hollywood.

Ela anunciou recentemente no Instagram que a estreia do programa será adiada até que as greves do Writers Guild of America (WGA) e do sindicato dos atores SAG-AFTRA terminem.

Assista: Drew Barrymore é rapidamente retirado do palco enquanto um suposto perseguidor toma medidas preocupantes

Drew Barrymore é rapidamente retirado do palco enquanto um suposto perseguidor toma medidas preocupantesRoberto Ortega

“Ouvi a todos e estou tomando a decisão de pausar a estreia do programa até que a greve acabe”. Barrymore escreveu.

“Não tenho palavras para expressar minhas mais profundas desculpas a qualquer pessoa que tenha magoado e, claro, à nossa incrível equipe que trabalha no programa e fez dele o que é hoje.

“E eu realmente espero uma resolução para toda a indústria muito em breve.”

Essa mudança de opinião ocorre depois que ela inicialmente defendeu sua escolha de continuar a produção e até postou um vídeo de apoio, que já foi excluído.

Barrymore, que apresenta seu talk show desde 2020, enfrentou críticas por sua decisão inicial de continuar a filmar durante as greves. Ela inicialmente defendeu essa decisão em um comunicado no Instagram em 10 de setembro.

“Tomei a decisão de abandonar o MTV Film and Television Awards porque era a apresentadora e isso tinha um conflito direto com o assunto da greve, que eram estúdios, streamers, cinema e televisão”, disse ela.