Dricus Du Plessis critica o desempenho do ‘amador’ Israel Adesanya no UFC 293 e quer a próxima luta pelo título de Sean Strickland

Dricus Du Plessis não está preocupado com Israel Adesanya por enquanto.

Com Sean Strickland derrotando Adesanya no último sábado no UFC 293 para conquistar o título dos médios, a iminente luta entre Du Plessis e Adesanya parece estar em espera enquanto o contendor sul-africano declara nas redes sociais que seu objetivo imediato é desafiar o novo campeão.

“Eu e [Strickland] tive as maiores surpresas de 2023 e sou, sem dúvida, o candidato número 1, então vamos resolver isso como homens, quando e onde quiser”, escreveu Du Plessis. “Depois disso, vou dar [Adesanya] seu merecido esconderijo em minha terra natal, a África do Sul.”

Du Plessis aparentemente consolidou a chance pelo título com uma vitória dominante por nocaute técnico no segundo round sobre o ex-campeão Robert Whittaker no UFC 290 em Las Vegas em julho passado. A vitória melhorou o recorde de Du Plessis no UFC para 6-0 e seu recorde profissional geral para 20-2.

Imediatamente após a leitura desse resultado, Adesanya entrou na jaula e travou um confronto acalorado com Du Plessis, criando a expectativa de que os dois pudessem lutar no UFC 293. Porém, uma lesão impediu Du Plessis de dar a reviravolta rápida, o que levou Strickland a conseguir a chamada.

Du Plessis agora pretende derrotar Strickland e enfrentar Adesanya posteriormente.

“Dito isto, não quero vencer o amador que lutou no sábado à noite”, escreveu Du Plessis. “Eu quero vencer o melhor [Adesanya] então reserve um tempo e se recomponha.

O presidente do UFC, Dana White, pode precisar de algum convencimento para que o plano de Du Plessis se concretize. Na coletiva pós-luta do UFC 293, White manifestou interesse em uma revanche imediata entre Strickland e Adesanya.