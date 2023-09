Dricus Du Plessis responde a Dana White, diz que a revanche imediata de Israel Adesanya é ‘a pior opção’

Dricus Du Plessis sabe que pode ter irritado algumas pessoas no UFC, mas não sabe ao certo por quê.

Em julho, Du Plessis se estabeleceu como o candidato número 1 ao título dos médios com uma finalização dominante no segundo round sobre Robert Whittaker no UFC 290. Infelizmente para Du Plessis, a vida passa rápido na disputa pelo título do UFC, e quando o lutador sul-africano não conseguiu cumprir o cronograma do UFC de uma reviravolta de oito semanas para enfrentar Israel Adesanya; em vez disso, a promoção deu a chance pelo título a Sean Strickland. O americano passou a causar uma das maiores surpresas dos últimos tempos, dominando Adesanya e conquistando o cinturão dos médios no UFC 293 no último fim de semana.

Agora, o CEO do UFC, Dana White, está falando sobre uma possível revanche imediata entre Strickland e Adesanya e sugerindo não tão sutilmente que Du Plessis pode ter perdido o direito à disputa pelo título. Du Plessis não tem certeza do que fez de errado.

“Ninguém disse nada assim”, disse Du Plessis na quarta-feira A hora do MMA quando questionado se ele sabia que recusar a luta poderia lhe custar uma chance pelo título. “Acho que pensei sobre isso, mas realmente não tive medo. Eu pensei, esse é o jogo de luta, as pessoas se machucam o tempo todo. As pessoas ficam feridas. Acabei de passar por um camp e tanto, lutei três vezes em sete meses. Três vezes em sete meses, é uma tarefa difícil. Lutei com Darren Till, Derek Brunson e Robert Whittaker em sete meses. Isso é difícil para o corpo.

“Sinceramente, pensei no meu compromisso com a empresa e em aceitar lutas quando o UFC ligou – quando eles ligaram e disseram: ‘Queremos fazer uma luta com o Whittaker’, nós aceitamos essa luta. Todo mundo disse que eu fui burro em aceitar aquela luta, porque a luta do Izzy poderia ter sido feita. E eu disse, não estou aqui para ser inteligente, estou aqui para lutar. Aceitei aquela luta sem hesitação. Essa foi uma espécie de minha graça salvadora. Estou ferido. O que você quer de mim? Não há nada que eu possa fazer sobre isso.”

Além disso, Du Plessis acrescentou que não foi um planejamento brilhante por parte do UFC. Agendar uma partida ostensiva para o desafiante número 1 dois meses antes da próxima luta pelo título não deixou muito espaço para erros.

“Meus treinadores, eu, meu time, pensamos, por que eles fariam isso?” Du Plessis disse: “Por que eles colocariam todas as estrelas australianas sete semanas antes? Eu mesmo, [Alexander] Volkanovski, Whittaker – por que você colocaria todas essas estrelas em um show sete semanas antes do card da Austrália? Por que eles fariam isso? Isso não faz sentido. Se foi quatro semanas depois, 100 por cento, eu entendo isso. Porque se você tiver 11 ou 12 semanas para uma reviravolta. Mas sete semanas?

Independentemente disso, Du Plessis agora parece estar do lado de fora, olhando para a disputa pelo título dos médios. Strickland como campeão abre uma série de outras possibilidades. Jared Cannonier, que venceu Strickland por decisão em dezembro, atuou como lutador reserva no UFC 293 e pode estar na fila para sua própria revanche contra Strickland. Além disso, há a próxima luta entre Khamzat Chimaev e Paulo Costa no UFC 294, que há rumores de que terá implicações no título. Para Du Plessis, Cannonier pelo menos faria algum sentido, mas para os outros, nem tanto.

“Acho que tornou as coisas interessantes porque o UFC está um pouco zangado comigo, talvez”, disse Du Plessis. “Eles estão um pouco chateados porque eu recusei a luta, o que é totalmente injustificado, eu acho, mas no final das contas, a decisão não é minha. Prejudicou o estoque? De jeito nenhum. As pessoas têm falado de mim esse tempo todo depois daquela luta. Tão bom.

“Khamzat-Costa, se eles são favoritos, eu entendo. Mas Costa está em 6º lugar e Khamzat nem sequer está no ranking, por isso não vejo como isso faz sentido. Cannonier faz mais sentido. E é claro que há um cara com o número 1 ao lado do nome, o cara que venceu Robert Whittaker, e esse sou eu. A meu ver, estou lutando contra Sean Strickland, estou vencendo-o e os papéis serão invertidos. Eu serei o campeão e Izzy será o desafiante.”

É claro que todos esses possíveis candidatos parecem estar presos atrás de Adesanya. Depois que Adesanya perdeu o título dos médios para Alex Pereira no ano passado, o UFC deu a ele uma revanche imediata, e a promoção parece inclinada a fazer o mesmo desta vez. Esse é o único resultado que realmente incomodaria Du Plessis.

“Acho que essa é provavelmente a pior opção”, disse Du Plessis. “Uma revanche contra o Pereira é totalmente justificada. Ele estava vencendo uma luta, estava há quantos anos como campeão? Ele estava perseguindo o status de GOAT – 100% justificado. Mas agora ele está com três a dois nos últimos cinco, e uma luta pelo título, esta foi sua primeira defesa como campeão depois de ser bicampeão. Estamos dando a todos uma revanche instantânea caso percam o cinturão na primeira tentativa de defendê-lo? Não é justo. Se ele estava vencendo a luta como estava vencendo a luta do Pereira e foi atingido no final, uma revanche pode ser justificada. Mas se você foi dominado por cinco rounds, isso não é justificável.

“O UFC tem falado sobre o problema do peso médio é que o Izzy já passou por toda a categoria, algumas pessoas duas vezes. Agora eles têm oportunidade, a divisão está aberta. Você deu a ele o benefício da dúvida, deu a ele o cartão Get Out of Jail ao dar a revanche contra o Pereira. Você não consegue dois desses. A categoria está aberta agora e agora ele precisa, assim como os demais, conquistar sua vaga para lutar pelo cinturão novamente.”

No final das contas, porém, Du Plessis reconhece que as coisas estão fora de seu controle agora. Se o UFC decidir não ir para a revanche, ou simplesmente escolher outro para enfrentar Strickland em seguida, ele não terá muita escolha. Então, para ele, as próximas semanas são simplesmente para lembrar a todos exatamente por que ele estava naquela posição.

“O que posso fazer?” Du Plessis disse: “Provavelmente analisaríamos quais são as opções. Será que vou fazer a revanche mais cedo e três meses depois terei minha chance? Então está começando a fazer sentido. Tem muito se e mas, mas até o UFC tomar uma decisão é aí que eu começo a tomar minhas decisões. Não posso tomar nenhuma decisão até que eles tomem a deles. A única coisa que posso fazer agora é fazer minha campanha para garantir que eles percebam que mereço essa disputa pelo título.”