Dricus du Plessis: UFC 293 foi o ‘pior’ Israel Adesanya que já vimos na jaula

Dricus du Plessis diz que Israel Adesanya se saiu bem no UFC 293.

Du Plessis e Adesanya deveriam se enfrentar no fim de semana passado no UFC 293, após a vitória de du Plessis sobre Robert Whittaker no UFC 290, em julho. No final das contas, uma lesão impediu du Plessis de fazer uma reviravolta rápida, então Sean Strickland entrou na disputa pelo título. Strickland finalmente chocou o mundo em uma masterclass, superando Adesanya em 25 minutos para virar o carrinho de maçãs e conquistar o título dos médios do UFC.

Na sequência, Strickland e seus treinadores receberam muitos elogios por seu desempenho. Mas du Plessis acredita que uma quantidade igual de críticas deveria ser dirigida a Adesanya.

“A primeira coisa que pensei, no primeiro round, antes mesmo de a luta começar, foi dizer a todos: ‘Izzy parece estranho’”, disse du Plessis no A hora do MMA. “Você tem que saber, eu fico obcecado quando estou prestes a lutar com alguém. Tenho estudado Izzy há muito, muito tempo. Conheço seus maneirismos, conheço o jeito que ele se move, conheço sua aparência, conheço suas expressões faciais, sei tudo o que ele faz quando sai, sei tudo o que ele faz quando entra na jaula, o jeito que ele olhar, seus olhos, seu tudo. E eu disse a eles antes mesmo da luta começar: ‘Izzy parece estranho.’ Não sei o que é, não sei se é uma motivação extra, mas é diferente. Algo está estranho. E quando a luta começou, eu disse, nem um minuto depois, ‘Izzy parece estranho.’

“Algumas pessoas dizem que foi apenas Sean Strickland o fechando. Essa não é a verdade. Izzy não lutou do jeito que Izzy pode lutar. Esse foi o pior Izzy que já vimos na jaula.”

Indo para a luta, Adesanya era um grande favorito nas apostas, com muitos fãs sugerindo que Strickland quase não tinha chance de vencer. O próprio Du Plessis admite que deu a Strickland uma chance de “menos de 1%” de causar a reviravolta.

Em vez disso, Strickland brilhou, superando Adesanya com sua trocação e quase finalizando no primeiro round quando derrubou “The Last Stylebender” pouco antes da trompa final. Embora du Plessis dê crédito a Strickland pela vitória, ele disse que se fosse ele quem enfrentasse Adesanya, a luta teria terminado no primeiro round.

“Ele não teria se levantado depois daquela agitação quando Strickland o deixou cair”, disse du Plessis quando questionado sobre o que teria acontecido se ele estivesse lá. “Cem por cento [I would have finished him in the first round]. Cem por cento. Se eu lutasse contra aquela versão de Israel Adesanya, essa luta – você acha que Robert Whittaker teria derrotado essa versão de Israel Adesanya? Sim. Essa luta durou um round e meio comigo e com Whittaker. Não havia como Izzy ter visto o segundo turno.

“Sean Strickland, devo acrescentar uma coisa, não estou tirando nada dele”, continuou du Plessis. “Aproveitando uma grande, grande, grande oportunidade do jeito que ele fez, você tem que respeitar isso. A pressão, as viagens, tudo. Indo para território inimigo… falando muito e indo lá e realmente fazendo isso. Não acho que as pessoas entendam a pressão que ele exerceu sobre ele. O que for preciso, principalmente uma luta grande como o Adesanya, ir lá, tenho que respeitar isso. Ele foi lá e lutou exatamente como Sean Strickland luta. Ele não fez nada de especial, lutou do jeito que luta e fez isso extremamente bem.”

Agora Strickland é o campeão dos médios do UFC e o futuro é obscuro para du Plessis. Embora o lutador sul-africano fosse aparentemente o próximo na fila para o UFC 293, o terreno está mudando rapidamente para 185 libras. O CEO do UFC, Dana White, disse após a luta que uma revanche poderia ser necessária para Strickland e Adesanya, e que há alguns outros candidatos na disputa pela primeira chance em Strickland também. Para du Plessis, só há um caminho a seguir: aquele que leva ao título.

“O cinturão é o que me interessa”, disse du Plessis. “Depois disso podemos fazer a luta com Izzy. Neste momento, Sean Strickland é o objetivo. Quero lutar contra Israel Adesanya, mas não tanto quanto quero lutar pelo cinturão. Então vou prometer que quando eu ganhar esse cinturão, ele será minha primeira defesa, 100%. Mas neste momento, Israel Adesanya é irrelevante para mim. Neste momento, o cara com o título é irrelevante. Todo o meu foco está no cara que tem o título, e é com ele que quero lutar a seguir.”

Infelizmente para du Plessis, ele pode não entender isso. Mas, pelo menos por enquanto, ele continuará esperançoso de que será o próximo na fila e que, até o final do ano, estará ouvindo “e novidades” depois de uma briga.

“No meu mundo perfeito, vou lutar contra Sean Strickland em dezembro”, concluiu du Plessis. “Estarei pronto para dezembro. E se possível, lutar contra Israel Adesanya, defender meu título no UFC 300.”