Drogaria Araujo ABRE CARGOS ao redor do país; Veja!

A Drogaria Araujo, líder absoluta nas áreas onde atua na capital mineira e em diversas cidades do interior de Minas Gerais, está em busca de novos funcionários no mercado. Posto isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas disponíveis:

Assistente Contábil JR – Belo Horizonte – MG – Contabilidade;

Enfermeiro (a) do Trabalho – Belo Horizonte – MG – Enfermagem;

Operador (a) de Caixa – Belo Horizonte – MG – Atendimento;

Técnico (a) em Segurança do Trabalho PL – Centro De Distribuição – Contagem – MG – Segurança;

Oficial de Manutenção – Belo Horizonte – MG – Manutenção em Geral;

Analista de Gestão de Pessoas | Centro De Distribuição – Belo Horizonte – MG;

Analista de Inteligência Logística – Belo Horizonte – MG – Logística;

Analista de Controll Tower SR – Belo Horizonte – MG – Logística;

Operador de Caixa – Belo Horizonte – MG – Atendimento;

Operador de Caixa- PRAÇA DA BANDEIRA – Belo Horizonte – MG – Atendimento;

Operador de Logística II – CD – Belo Horizonte – MG – Logística;

Assistente Administrativo (Vaga PCD) – Belo Horizonte – MG – Administração Geral;

Estágio de Infraestrutura de TI – Belo Horizonte – MG – Infraestrutura.

Mais sobre a Drogaria Araujo

Sobre a empresa, podemos frisar que a Drogaria Araujo é uma rede que está fisicamente presente em 50 municípios de Minas Gerais, com mais de 300 lojas. Não à toa, a empresa é uma das marcas mais lembradas do prêmio Top Of Mind e entre as mais lembradas no segmento Excelência – Drogaria/ Farmácia, com alto percentual de votos.

Além disso, seus canais digitais permitem atender aos clientes em todo o país. Sempre mantendo o padrão Araujo de qualidade, que é composto por um mix completo com mais de 22 mil produtos, além de um atendimento diferenciando nos seus serviços de saúde.

Como se candidatar em uma das vagas?

A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou das vagas? Caso você queira ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanhar o NC semanalmente!