Duane “Keffe D” Davis: Quem é a pessoa presa por planejar o assassinato de Tupac Shakur?

Adepois de 27 anos, a polícia de Las Vegas prendeu Duane “Keffe D” Davis em conexão com o tiroteio em 1996 de Tupac Shakur. Davis, que já havia divulgado publicamente ter sido testemunha do tiroteio, foi preso na sexta-feira e enfrentará uma acusação de conspiração para cometer assassinato.

Em suas memórias, “Lendas da Rua Compton“, Davis identificou seu sobrinho, Orlando Anderson, como aquele que atirou fatalmente em Tupac. Anderson, que era membro da gangue South Side Compton Crips, morreu aos 23 anos como resultado de outro tiroteio em 1998.

Anderson negou envolvimento no assassinato de Shakur e nunca foi acusado. No entanto, Nevada não tem prazo de prescrição para processar casos de assassinato, e o caso do tiroteio do rapper de “California Love” sempre esteve aberto.

Em julho deste ano a polícia de Las Vegas cumpriu um mandado de busca em Henderson Nevada casa da esposa de Davis Pamela Clemonscomo parte de Shakurinvestigação de homicídio.

Durante a busca, os policiais confiscaram vários computadores, laptops e iPads da casa, bem como um cartucho calibre .40 – o mesmo tipo dos muitos invólucros que foram recuperados no local onde Shakur foi baleado.

Davis foi uma ‘testemunha’ do assassinato de Tupac

Greg Kadenum detetive aposentado do LAPD que investigou a morte de Tupac, disse ao The Post sexta-feira: “Davis forneceu a arma e procurou ativamente Tupac com seu sobrinho. Davis deu a arma para seu sobrinho, que estava no carro com eles, e coletivamente, eles saíram e pretendiam atirar em Tupac. Ele forneceu a arma, e seu sobrinho atirou, então todos são igualmente culpados sob solicitação de assassinato.

Kadeng acrescentou: “Estou super animado porque isso é enorme! Sabíamos que este não era um caso sem solução e agora parece que eles o levaram a um ponto em que podem encerrá-lo oficialmente. Para o resto da história, o assassinato de Tupac irá não ser considerado um crime não resolvido.”

Meio-irmão de Tupac, Mopreme Shakurexpressou frustração em entrevista ao CNN já que o nome de Davis foi citado em conexão com o assassinato por décadas, mas não foi investigado até agora.

“Essa teoria não é investigada há 27 anos”, disse Mopreme Shakur. “Por quê? Minha família ficou traumatizada, minha irmã, minha filha, minhas sobrinhas…” O caso permanece aberto enquanto os investigadores continuam em busca de mais evidências.