Duas novas vítimas do 11 de setembro identificadas com testes avançados de DNA

Duas novas vítimas do 11 de Setembro foram identificadas anos mais tarde através do ADN – um testemunho da ciência moderna… mas também do facto de mais de 1.000 almas perdidas permanecerem sem nome, mesmo hoje.

Autoridades de Nova York fizeram o anúncio na sexta-feira – poucos dias antes do 22º aniversário do 11 de setembro – dizendo que os restos mortais de um homem e uma mulher foram agora vinculados a um perfil… embora seus nomes estejam sendo omitidos a pedido de suas famílias.

Eles marcam as 1.648ª e 1.649ª vítimas a serem identificadas nos anos que se seguiram aos ataques. Lembre-se, um total de 2.753 nova-iorquinos morreram no 11 de Setembro – portanto, há muitos mais que continuam anônimos no sistema.

Isso não quer dizer que cientistas, médicos e outros profissionais não estejam tentando juntar as peças – certamente estão. Mas o facto de em 2023 ainda existirem vítimas não identificadas pode ser novidade para muitos. Isso mostra que nossas capacidades ainda são um trabalho em andamento.



Agora, quanto à forma como identificaram quem eram estes dois indivíduos… os funcionários do governo estão a citar os avanços nos testes de ADN como o avanço – nomeadamente, a tecnologia de sequência de próxima geração – que é mais sensível e rápida do que os seus processos padrão de ADN.

Na verdade, eles dizem que este é o mesmo tipo de teste feito para identificar militares americanos – agora, parece que está sendo usado para fins civis como este.