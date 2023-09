Duke Quarterback Riley Leonard recebe mensagens de texto ‘You Suck’ de sua mãe antes de cada jogo

Cenquanto a maioria dos zagueiros titulares, especialmente aqueles em ACC escolas, são frequentemente elogiadas, Universidade Duke quarterback Riley Leonard adotou uma abordagem única para se manter com os pés no chão.

O segredo de Leonardo? Um mantra simples de duas palavras: “Você é um merda.”

Em vez de usar uma pulseira estampada com uma citação ou versículo inspirador, Leonardo opta por um que diz apenas: “Você é péssimo”. Mas a motivação única não para por aí. Ele até conseguiu o apoio de sua mãe, que lhe envia a mesma mensagem de duas palavras antes de cada jogo, um pedido que ela atendeu com prazer.

Isso rompe com a forma tradicional de motivação do atleta, que geralmente envolve afirmações positivas ou versos de incentivo exibidos em suas vestimentas ou equipamentos. É mais comum encontrar comentários negativos afixados em quadros de avisos, normalmente aqueles feitos por adversários ou jornalistas esportivos.

A abordagem pouco ortodoxa parece ser eficaz para Leonardo. Durante sua temporada inaugural como quarterback titular do Duque, ele postou estatísticas impressionantes. Ele completou 63,9% de suas tentativas de passe, acumulando 2.967 jardas. Além disso, ele lançou 20 touchdowns e foi interceptado apenas seis vezes. Sua versatilidade brilhou com 699 jardas adicionais no solo, acompanhadas por 13 touchdowns corridos. Leonard também levou a escola à sua melhor temporada em mais de uma década. Leonardo e o Demônios Azuis estão abrindo sua temporada contra Clemson Parece que na noite de segunda-feira seu ritual já valeu a pena quando ele correu para um touchdown de 44 jardas para assumir a liderança.

No entanto LeonardoEmbora o método possa não ser adotado universalmente tão cedo, é difícil argumentar contra sua eficiência para ele. Talvez ele possa até abrir caminho para que outros atletas explorem caminhos não convencionais de automotivação.

Para Riley Leonard, os resultados no terreno justificaram a sua estratégia mental alternativa, sugerindo que, por vezes, um pouco de pressão auto-imposta pode ser muito útil.