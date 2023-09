Dustin Poirier posta foto horrível do corte de Johnny Eblen após o Bellator 299

Aqueles que assistiram ao evento principal do Bellator 299 entre Johnny Eblen e Fabian Edwards sabiam que o corte acima do olho de Eblen era feio, mas agora que a poeira baixou, pode ser ainda mais horrível do que pensávamos.

Eblen finalizou Edwards no terceiro round com um ground-and-pound desagradável para reter o título dos médios do Bellator em Dublin e encerrar um card de 21 lutas. Após a vitória, o ex-campeão interino dos leves do UFC – e companheiro de equipe de Eblen no American Top Team – Dustin Poirier postou uma foto no Twitter mostrando o quão desagradável foi o corte em Eblen – e é muito desagradável.

Veja a imagem abaixo.

(AVISO: IMAGENS GRÁFICAS ABAIXO!)

(ÚLTIMO AVISO: IMAGENS GRÁFICAS ABAIXO!)

Se não bastasse, a conta do American Top Team postou mais duas imagens que também não são para os fracos de coração.

No segundo round, Edwards abriu um corte em Eblen que parecia muito ruim, mas no final das contas não importou porque Eblen encerrou a luta muito rapidamente no terceiro round.

Com a vitória, Eblen melhorou seu recorde profissional para 14-0, 10 dos quais ocorreram na jaula do Bellator, e defendeu seu título com sucesso pela segunda vez desde que o conquistou contra Gegard Mousasi no Bellator 282 em junho de 2022.