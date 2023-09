Dwayne ‘The Rock’ Johnson prova que não é humano com incrível demonstração de força na academia

Dwayne Johnson é um dos rostos mais reconhecidos do planeta por vários motivos. Dele atuação, produção, luta livre e até negócios de tequila são alguns dos motivos que explicam seu estrelato. Há outra coisa que o distingue dos demais: seu físico incrivelmente musculoso. Há uma razão pela qual seu apelido é ‘The Rock’…

Malhar é um modo de vida para Johnson. Como já explicou diversas vezes, a ex-sensação da WWE passa horas e horas na academia trabalhando em sua figura, além de consumir milhares de calorias por dia. Foi relatado que, para se preparar para seu papel como Hércules, ele consumiu sete refeições à base de proteínas por dia, o que equivalia a mais de quatro mil calorias.

O ator provou mais uma vez que não é humano com sua façanha de força. A máquina de 6 pés 5 enviou um vídeo dele no banco pressionando halteres de 110 libras (50 kg). Além do mais, ele estava malhando à meia-noite. “Treino à meia-noite e óleo queimado. Cansados, mas estamos todos cansados. Construa uma nova montanha”, foi a legenda escolhida pelo ator mais rico de Hollywood.

A postagem, que já recebeu quase meio milhão de curtidas, foi preenchido com comentários de seguidores impressionados. “Uau, ele consegue me levantar com uma mão”, disse um usuário. “Droga, isso é loucura”, disse outro.