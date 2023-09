Dwyane Wade quase se separou do Gab Union depois de ter um filho com outra mulher

Dwyane Wade está se abrindo para um dos momentos mais desafiadores de sua vida… admitindo que quase terminou as coisas com sua agora esposa, Gabrielle União depois de descobrir que estava tendo um filho com outra mulher.

A lenda do Miami Heat – que foi pai de seu filho de 9 anos, Xavier, com Aja Metoyer durante uma pausa em seu relacionamento com o Union em 2013 – quebrou suas lutas mentais com as circunstâncias durante sua aparição no “Club Shay” de Shannon Sharpe. Shay ‘podcast esta semana … dizendo que é algo com que o casal ainda lida até hoje.