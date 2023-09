É cliente VIVO? Veja apps que você pode usar de graça

Quando se trata de planos de telefonia móvel, a Vivo se destaca por oferecer uma ampla variedade de aplicativos gratuitos para seus clientes. Se você possui um Vivo SIM Card e não conhece todas as vantagens disponíveis, está perdendo a oportunidade de aproveitar ao máximo seu plano. Neste artigo, vamos apresentar uma lista completa de aplicativos gratuitos oferecidos pela Vivo, incluindo serviços de leitura, estudo de idiomas e até mesmo plataformas de streaming de esportes. Além disso, a Vivo também permite o uso ilimitado de alguns aplicativos populares, como WhatsApp, Waze e Moovit.

Planos Vivo Pos: A oferta mais abrangente de aplicativos

Os planos Vivo Pos são ideais para aqueles que desejam desfrutar de uma ampla gama de aplicativos gratuitos. Divididos em duas categorias, “Pos Selfie” e “Pos Familia”, esses planos oferecem uma variedade de aplicativos exclusivos para clientes Vivo.

Vivo Pos Selfie: Os melhores aplicativos de leitura e streaming

Se você é um usuário individual que utiliza bastante internet móvel, o plano Vivo Pos Selfie é perfeito para você. Ele oferece acesso a uma diversidade de aplicativos, incluindo GoRead, Skeelo Premium, Super Comics e até mesmo a plataforma de streaming de basquete NBA.

Uma das vantagens exclusivas do Vivo Pos Selfie é a possibilidade de incluir uma assinatura de serviço de streaming na mensalidade do plano. Isso significa que você pode acessar a plataforma escolhida sem nenhum custo adicional. As opções incluem assinaturas do Amazon Prime Video, Globoplay, Spotify, Netflix, Disney+, Telecine e Premiere. Além disso, todos os planos Vivo Pos Selfie oferecem WhatsApp ilimitado.

Vivo Pos Familia: Mais aplicativos para toda a família

Os planos Vivo Pos Familia oferecem ainda mais aplicativos gratuitos para os usuários. Além dos aplicativos de leitura, esses planos incluem plataformas de meditação (Atma) e treinamento físico (Vivo BTFIT). Alguns planos também oferecem serviços como McAfee, para proteção contra malwares, e Vivo HomeFix, que permite agendar serviços emergenciais de encanador, eletricista e chaveiro.

Planos Vivo Controle: Streaming e aplicativos de leitura



Os planos Vivo Controle são ideais para quem deseja desfrutar de serviços de streaming e aplicativos de leitura gratuitos. Embora ofereçam uma seleção menor de aplicativos em comparação com os planos Vivo Pos, eles ainda são uma ótima opção para os aficionados por streaming.

Vivo Controle Netflix: Assista suas séries favoritas sem custo adicional

Se você é fã de séries e filmes, o plano Vivo Controle Netflix é perfeito para você. Ele inclui uma assinatura do serviço de streaming de séries e filmes da Netflix na modalidade padrão com anúncios, sem nenhum custo adicional.

Todos os planos Vivo Controle também oferecem o uso ilimitado de aplicativos populares, como WhatsApp, Waze e Moovit. Além disso, você pode baixar aplicativos de leitura, como GoRead, Skeelo e Hube Jornais, além do aplicativo Babbel para estudar idiomas e o aplicativo NBA para acompanhar partidas de basquete.

Vivo Easy: Personalize seu plano e aproveite aplicativos ilimitados

O Vivo Easy é um plano que oferece ainda mais flexibilidade aos usuários, permitindo que eles personalizem sua experiência de acordo com suas necessidades. Com o Vivo Easy, você pode escolher a quantidade de dados móveis disponíveis para uso em aplicativos, bem como a quantidade de minutos para realizar ligações. Além disso, você pode contratar diárias de aplicativos, que permitem o uso ilimitado do serviço escolhido das 00h00 às 23h59 do mesmo dia.

O Vivo Easy Prime oferece WhatsApp ilimitado diretamente no plano. Além disso, algumas opções incluem 30 diárias do Spotify, o que significa que você pode usar a plataforma de streaming de música de forma ilimitada, sem consumir sua franquia de internet, por 30 dias.

Vivo Pre: Aproveite os benefícios dos aplicativos gratuitos

Mesmo se você tiver um plano Vivo Pre, ainda poderá desfrutar de alguns aplicativos gratuitos. Independentemente da categoria de recarga escolhida, o WhatsApp é ilimitado em todos os planos Vivo Pre. Se você optar por renovar automaticamente sua recarga, a Vivo também oferece aplicativos como GoRead, Skeelo e Babbel gratuitamente.

Vale ressaltar que a Vivo pode adicionar ou remover aplicativos de seus planos a qualquer momento. Para conhecer todos os aplicativos gratuitos oferecidos pela Vivo atualmente, acesse o site oficial da operadora.

Aproveite os benefícios do seu plano

Ao adquirir um Vivo SIM Card, você não está apenas obtendo um serviço de telefonia móvel confiável, mas também uma ampla variedade de aplicativos gratuitos. Seja você um amante de leitura, um aficionado por streaming ou alguém que busca aplicativos para aprender um novo idioma, a Vivo tem opções para atender às suas necessidades. Aproveite ao máximo seu plano Vivo e desfrute dos benefícios desses aplicativos gratuitos.