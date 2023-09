E Morant surpreende crianças em Memphis com chutes Nike gratuitos e Hoop Sesh

E Morante está se escondendo, mas o astro dos Grizzlies acaba de fazer uma rara aparição, surpreendendo um grupo de crianças em uma quadra de basquete de Memphis… prendendo todo mundo com seus chutes Nike característicos durante uma sessão de basquete!

Morant, de 24 anos, que cumprirá suspensão de 25 jogos no início da temporada, junto com a Nike realizaram o evento “Only Basketball” esta semana… e como seria de esperar, as crianças ficaram super entusiasmadas quando o 2x All-Star chegou ao ginásio.