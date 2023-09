É novato? WhatsApp testa novo recurso em grupos para novos membros

O WhatsApp testa novo recurso em grupos que permite a exibição de mensagens antigas para novos membros. Isso porque, hoje em dia, você consegue ver o conteúdo apenas a partir da sua entrada.

Esse recurso ainda está em fase de testes no aplicativo, mas pretende ser lançado em breve. Dessa forma, os novos usuários vão ter acesso às mensagens enviadas até 24 horas antes de seu ingresso.

WhatsApp testa novo recurso em grupos

O WhatsApp está realizando testes de um novo recurso que permite que os usuários, ao entrar nos grupos, possam ter acesso às mensagens enviadas no chat nas últimas 24 horas.

De modo geral, essa função tem como objetivo fazer com que os novos membros entendam o que está acontecendo no grupo. Então, podem ver os assuntos mais recentes e melhorem a comunicação com todos os participantes.

O WhatsApp testa novo recurso em grupos e a novidade foi registrada no site WABetaIndo, que confirmou essa mudança na versão beta 2.23.28.17 do aplicativo para Android.

Compartilhando histórico recente

Segundo o portal de testes, o novo participante terá acesso às mensagens antigas no WhatsApp se o administrador habilitar o recurso previamente. Assim, chamado “compartilhando histórico recente”, a ativação deve ser feita para que o conteúdo fique disponível.

O portal ainda reforça que o administrador receberá um aviso antes da habilitação, de que as mensagens recuperadas ainda são protegidas com criptografia de ponta a ponta. Portanto, eles não precisam fazer mais nada além de habilitar o recurso.



Com isso, quando o participante entrar no grupo, todas as conversas das últimas 24 horas ficarão disponíveis e serão reenviadas automaticamente pelos remetentes originais para o aplicativo do novo membro.

WhatsApp testa novo recurso em grupos e mantém a criptografia

O WhatsApp testa novo recurso em grupos sem esquecer do cuidado com a criptografia de ponta a ponta. Então, uma nova chave deve ser gerada para as mensagens conforme forem sendo entregues ao aparelho do novo participante.

Dessa forma, as mensagens seguem sendo protegidas contra acessos remotos e só podem ser decifradas pelos destinatários que existem na conversa. Assim, mantendo a segurança dos participantes.

Vale destacar o que é a criptografia de ponta a ponta, que é um recurso de privacidade que existem em aplicativos como o WhatsApp e Instagram. Portanto, ele protege os dados na troca de mensagens, seja em conversas privadas ou em grupo.

Com isso, apenas os envolvidos na comunicação conseguem acessar os conteúdos. Isso serve para que as mensagens não sejam interceptadas e que evitem vazamentos de dados no aplicativo.

Previsão de lançamento do novo recurso do WhatsApp

Até o momento não está claro se o recurso é válido apenas para mensagens de textos, ou se também valerá para fotos, áudios e vídeos. Então, os usuários aguardam para saber o que será resgatado e reenviado.

Isso também vale para arquivos de mídia enviados no modo temporário. Ou seja, aqueles que têm uma visualização única. Dessa forma, pode ser que os novos membros consigam abrir essas imagens e vídeos.

Como se trata de um recurso em fase de testes, ainda não tem uma data prévia para o lançamento. Aliás, ainda não é certo que o recurso estará disponível aos usuários, porque ainda é necessário aguardar os resultados dos testes.

O WhatsApp testa novo recurso em grupos e se os resultados forem positivos a mudança pode acontecer em breve. Portanto, mantenha seu aplicativo sempre atualizado para não perder nenhuma novidade na plataforma.