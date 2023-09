É o 25º aniversário do Google: os 10 melhores jogos Doodle que você pode jogar de graça

EUé 25º aniversário do Google e é de longe o site mais visitado do mundo, servindo como a escolha preferida de mecanismo de busca após o declínio do Yahoo no início de 2010.

Propriedade da Alphabet Inc., Google é classificada como a segunda empresa mais valiosa do mundo pela Forbes em 2020, com um valor de marca de US$ 207 bilhões (USD), sendo superada apenas pela Apple. Para referência, isso representa aproximadamente três vezes o valor de outra supermarca como Coca-Cola ou The Walt Disney Company.

Acredita-se que a empresa detenha cerca de 92% da participação de mercado e foi oficialmente adicionada ao dicionário em 2006 como um verbo, com uma frase popular sendo “Google it”, que significa pesquisar algo.

Doodles completa 23 anos em outubro, estreando no Halloween de 2000, então aqui estão alguns dos melhores Google tem a oferecer.

Os 10 principais jogos do Google Doodle que você pode jogar de graça