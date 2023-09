É o Fim das pulseiras de couro do Watch?

Nos últimos dias, rumores têm circulado na internet sugerindo que a Apple está considerando descontinuar as cases de couro para iPhones com o lançamento da linha “iPhone 15”. Agora, surgem informações de que as pulseiras de couro do Apple Watch também podem ser afetadas com o anúncio das próximas gerações dos relógios. Essas especulações vêm de fontes confiáveis, como o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, e têm gerado bastante expectativa entre os consumidores da marca. Neste artigo, vamos explorar os detalhes sobre essa possível decisão da Apple e como ela pode impactar os usuários e parceiros da empresa.

O possível fim das pulseiras de couro para Apple Watch

De acordo com Mark Gurman, a empresa pode estar considerando abandonar as pulseiras de couro para o Apple Watch. Essa especulação surgiu após a divulgação de um vídeo do leaker Sonny Dickson, que mostra uma suposta nova case chamada “FineWoven” da Maçã. Gurman acredita que essa mudança pode afetar a parceria da Apple com a marca de luxo francesa Hermès, que também produz acessórios fabricados em couro.

“Acredito que a Apple também comece a abandonar o couro em suas pulseiras para o Apple Watch, mas não está claro como isso impactará a parceria com a Hermès (presumo que não).” – Mark Gurman

Essa possível decisão da Apple pode ter implicações significativas para os usuários do Apple Watch, que estão acostumados com a variedade de pulseiras disponíveis no mercado. Além disso, a parceria com a Hermès, que oferece pulseiras de couro de alta qualidade, pode ser afetada caso a Apple opte por não mais utilizar esse material em seus produtos.

A queima de estoque e os descontos para funcionários

Para adicionar mais peso aos rumores, Gurman menciona que a Apple começou a oferecer aos funcionários acessórios de couro da Hermès, bem como pulseiras de couro, com descontos de até 90%. Isso indica que a empresa pode estar tentando liquidar seu estoque atual de produtos de couro.

“Atualização sobre essa suposição: disseram-me que a Apple começou, no mês passado, a oferecer aos funcionários seus acessórios de couro Hermès (e pulseiras de couro) com até 90% de desconto. Claramente alguma compensação de estoque está acontecendo. O acordo interno continua, mas está tudo esgotado.” – Mark Gurman

Além disso, outros acessórios, como pulseiras loop solo e o Carregador MagSafe, também estão sendo oferecidos com grandes descontos para os funcionários da Apple. Embora não seja possível afirmar se esses produtos também serão substituídos em breve, essa “queima de estoque” indica que a empresa pode estar se preparando para uma mudança em sua linha de produtos.



Possíveis impactos no evento de lançamento

Gurman sugere que essa possível decisão da Apple de migrar para cases e pulseiras sem couro pode ter reflexo no evento especial de lançamento dos novos produtos. Ele acredita que a parte da apresentação dedicada aos esforços sustentáveis da empresa será mais extensa do que o normal.

“Entre o novo Apple Watch e o abandono do couro nas capas do iPhone e nas pulseiras do Apple Watch, espero que o meio ambiente/sustentabilidade seja uma parte maior do que o normal do lançamento de 12 de setembro.” – Mark Gurman

Portanto, podemos esperar que a Apple destaque suas iniciativas sustentáveis e seu compromisso com a redução do uso de materiais de origem animal durante o evento de lançamento. Essa mudança pode ser uma resposta às preocupações crescentes dos consumidores em relação à sustentabilidade e ao impacto ambiental da indústria da tecnologia.

Novos modelos de iPhones e Apple Watches

Os rumores sobre o fim das pulseiras de couro para o Apple Watch não são as únicas novidades esperadas para o evento de lançamento da Apple. A empresa deve apresentar os novos modelos de iPhones e Apple Watches, que prometem trazer ainda mais inovação e recursos para os usuários.

Rumores ainda são apenas especulações

Embora os rumores sobre o fim das pulseiras de couro para o Apple Watch ainda sejam especulações, eles têm gerado bastante expectativa entre os consumidores. Caso a Apple decida abandonar o uso de couro em seus produtos, isso pode ter impactos significativos para os usuários e parceiros da empresa, como a marca de luxo Hermès. Além disso, essa possível mudança pode refletir o compromisso da Apple com a sustentabilidade e a redução do uso de materiais de origem animal. Resta aguardar o evento de lançamento para confirmar se esses rumores se tornarão realidade e quais serão as novidades apresentadas pela Apple.