É oficial: Yankees perderão os playoffs da MLB após derrota para Diamondbacks

Tele da última vez Ianques de Nova Iorque perdi a pós-temporada, Arão Juiz foi um rebatedor de 0,179 com 27 jogos de experiência em 2016.

Agora ele está encerrando seu primeiro ano como Ianques capitão de um time que não conseguiu entrar em um campo de playoff ampliado.

Um ano depois de os Yankees vencerem 99 jogos e Juiz acertou 62 homers para quebrar Roger Maris‘temporada única AL registro, Nova Iorque foi matematicamente eliminado com uma derrota chuvosa por 7-1 no domingo para o Arizona Diamondbacks como Zac Gallen obteve sua 17ª vitória.

“É difícil”, disse Judge depois que sua caminhada carregada de bases na nona entrada foi responsável pela única corrida dos Yankees. “Todos os anos que estive em Nova York, estamos na pós-temporada. Então será um pouco diferente nesta entressafra, mas só nos dará mais tempo para trabalhar e nos preparar para a próxima.”

Os Yankees nunca engrenaram

Assolado por ferimentos, Nova Iorque (78-77) foi eliminado da disputa com uma semana para jogar. O Ianquesque termina com uma viagem de seis jogos após o final da série de segunda-feira, corre o risco de terminar com um recorde de derrotas pela primeira vez desde 1992.

Nova York teve 37 passagens pela lista de feridos, incluindo Juizque perdeu quase oito semanas depois de torcer o dedão do pé direito em 3 de junho às Estádio Dodger. Os Yankees tiveram 19-23 durante a ausência de Judge e estão 24-29 desde que ele retornou.

O terrível primeiro arremesso de Stephen A. Smith no Yankee Stadium@fuzzyfromyt/Twitter

“É para isso que você trabalha duro durante todo o ano, no inverno, no treinamento de primavera durante toda a temporada, para ter a oportunidade de jogar em outubro e competir por um campeonato”, disse o técnico do Yankees. Aaron Boone disse. “Então a realidade de isso não estar em jogo é uma merda.”

Nova York teria 85 vitórias se o Yankees terminasse em 7-0. Baltimore (97 vitórias) e Baía de Tampa (95) irá dividir o Pelo menos e o curinga superior, e Toronto (87) está em posição para o segundo curinga. Texas (86) poderia ganhar o Oeste ou ganhe um curinga em uma corrida que inclui Seattle (84) ou Houston (85). Porque o Astros e Marinheiros jogar três vezes na última semana, é preciso terminar com mais vitórias que os Yankees.

“Muita coisa deu errado”, disse Judge. “Podemos atingir isso de vários aspectos diferentes, mas no final das contas, simplesmente não viemos aqui e fizemos o nosso trabalho”.

Em sua seqüência de 30 temporadas consecutivas de vitórias, os Yankees nunca venceram menos de 84 jogos. Isso foi em 2016, quando Judge marcou sua primeira rebatida, um dia depois Alex Rodríguez jogo final e vários veteranos foram negociados no prazo.

Snakes garante temporada de vitórias – dois anos depois de perder 110 jogos

Arizona (82-73) venceu pela sexta vez em sete jogos e manteve-se na posição pela segunda Holanda wild card, meio jogo à frente do Filhotes de Chicago. O Diamantes também conquistou sua primeira temporada de vitórias desde 2019.

“Eu não poderia estar mais orgulhoso de nossos jogadores”, disse o técnico Torey Lovullo disse. “Estava chovendo lateralmente durante nove entradas.”

Numa tarde chuvosa e ventosa, quando as bolas voadoras se tornaram imprevisíveis, Gallen (17-8) permitiu três rebatidas em seis entradas, rebateu oito e caminhou duas. Ele venceu pela terceira vez em quatro partidas e teve sua oitava partida sem gols nesta temporada.

“Vencemos este jogo por causa dele” Lovullo disse.

Tommy Pham e Christian Walker produziu moscas de sacrifício em arremessos consecutivos no primeiro turno Carlos Rodin (3-7) e isso foi suficiente para Gallen, que é o segundo colocado nos campeonatos em vitórias, um atrás Atlantade Spencer Strider.

Evan Longoria adicionou um single de duas execuções e Geraldo Perdomo teve uma mosca de sacrifício na sétima corrida de três corridas do Arizona após um erro de Nova Iorque defensor esquerdo Isiah Kiner-Falefa e um arremesso selvagem por Randy Vsquez. andador adicionou um groundout RBI no oitavo e Gabriel Moreno acertou um RBI duplo no nono.

O jogo começou com cerca de 50 minutos de atraso e a chuva não parou. Ficou mais pesado durante as entradas intermediárias, mas diminuiu nas entradas finais.

“Às vezes acontece que quando você vem para a Costa Leste, você enfrenta algum clima”, disse Gallen, natural de Nova Jersey. “Só tentei ir lá e fazer arremessos, apenas nos manter no jogo.”

Rodn permitiu cinco corridas – três ganhas – e cinco rebatidas em 6 1/3 entradas.

Ligue para um amigo do clima

Lovullo disse que ia ligar Canal meteorológico meteorologista Jim Cantore para obter uma atualização sobre a previsão, mas nunca teve a chance por causa de sua preparação antes do jogo.

“Nunca procurei ele. Esqueci”, disse Lovullo.

Lovullo conheceu Cantor em Atlanta quando Arizona locutor de televisão passo a passo Steve Berthiaume fez a introdução.

Sala do treinador

Diamantes:2B Chaleira Marte (doença) foi riscado da programação original.

Ianques: RH Frankie Montas (cotovelo direito) lançou 25 arremessos em duas entradas no sábado em sua segunda partida de reabilitação para Triplo AScranton/Wilkes Barre e pode ser ativado para a semana final. Um agente livre após esta temporada, Montas foi 1-3 com um ERA de 6,35 em oito jogos após ser adquirido de Oakland no prazo final de negociação do ano passado e não lançou desde que fez uma aparição de alívio no Série do Campeonato AL de 2022. …C José Trevino (pulso direito rompido) disse que planeja começar a rebater em algumas semanas e deve estar pronto para o treinamento de primavera. … DE Éverson Pereira (músculo posterior da coxa) perdeu seu nono jogo consecutivo.

A seguir

Arizona RHP Merril Kelly (12-7, 3.37 ERA) se opõe Nova Iorque RHP Clark Schmidt (9-9, 4.65) na tarde de segunda-feira na composição do jogo adiado de sábado.