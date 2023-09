É possível acumular MILHAS, mesmo sem ter um Cartão de Crédito? Saiba como

Será que é possível acumular milhas sem ter um cartão de crédito? Essa é uma dúvida comum entre muitas pessoas. Normalmente, quando pensamos em acumular milhas, a primeira coisa que vem à mente é o uso de cartões de crédito vinculados a programas de fidelidade de companhias aéreas. Mas a boa notícia é que existem outras maneiras de acumular milhas mesmo sem ter um cartão de crédito.

Neste artigo, vamos explorar algumas alternativas interessantes para acumular milhas sem depender de um cartão de crédito. Veremos como essas opções podem ser vantajosas e como aproveitá-las da melhor forma possível.

O que são milhas e como acumulá-las sem cartão de crédito

As milhas são pontos acumulados em programas de fidelidade oferecidos pelas companhias aéreas. São uma forma de bonificação para os clientes que utilizam os serviços das companhias com frequência, incentivando-os a continuar a utilizar esses serviços.

As milhas podem ser consideradas como uma espécie de moeda, que podem ser utilizadas para economizar na compra de passagens aéreas, produtos e serviços relacionados a viagens, entre outros benefícios.

Embora seja verdade que a forma mais comum de acumular milhas seja através do uso de cartões de crédito vinculados a programas de fidelidade, essa não é a única opção disponível. Cada vez mais, existem caminhos alternativos para acumular milhas sem a necessidade de um cartão de crédito.

Uma dessas opções é se cadastrar em programas de pontos, nos quais é possível acumular pontos através de compras em parceiros desses programas e posteriormente convertê-los em milhas. Neste caso, é necessário pesquisar e escolher um programa que ofereça bons benefícios e parceiros interessantes.

Outra maneira de acumular milhas sem cartão de crédito é fazendo uso de programas de fidelidade oferecidos por redes de postos de combustível. Esses programas permitem acumular pontos a cada abastecimento realizado em postos parceiros. Esses pontos podem ser convertidos em milhas ou utilizados para obter descontos em abastecimentos futuros.

Além disso, é possível acumular milhas sem cartão de crédito através de compras online em sites de programas de pontos. Esses sites oferecem a possibilidade de acumular pontos a cada compra realizada através deles. Esses pontos podem ser convertidos em milhas posteriormente.



Vamos explorar cada uma dessas opções com mais detalhes a seguir.

Opções para acumular milhas sem cartão de crédito

1. Abastecendo o carro em redes de postos de combustível com programas de vantagem

Se você utiliza carro e está em busca de acumular milhas, uma opção interessante é escolher uma rede de postos de combustível que ofereça um programa de vantagem. As principais redes de postos de combustível do Brasil oferecem programas de fidelidade que permitem acumular pontos a cada abastecimento realizado em postos parceiros.

Uma das opções é o programa KM de Vantagens, oferecido pelos Postos Ipiranga. A cada abastecimento ou compra realizada nos postos credenciados da rede Ipiranga, nos sites Ipiranga ou nos parceiros, o valor gasto é convertido em pontos chamados de Km. Esses Km podem ser trocados por benefícios, como serviços de viagem e turismo, passagens aéreas, hotéis e aluguéis de carro.

Outra alternativa é o programa Shell Box, oferecido pelos Postos Shell. Ao pagar com Shell Box nos postos Shell e nas lojas Shell Select, é possível acumular pontos que podem ser trocados por milhas Smiles ou descontos em abastecimentos. A cada litro abastecido com combustíveis comuns, o consumidor ganha 1 ponto (2 pontos por litro se for no V-Power). Além disso, a cada R$2,00 gastos em compras nas lojas Shell Select, 1 ponto é concedido.

Já o programa Petrobras Premmia, oferecido pelos Postos Petrobras, permite acumular pontos a cada abastecimento realizado em postos participantes. Além disso, é possível acumular pontos ao consumir nas lojas BR Mania ou pagar por serviços no Lubrax+. Esses pontos podem ser posteriormente convertidos em milhas Smiles e usados para voar, reservar hotéis, alugar carros, entre outros benefícios.

2. Fazendo compras online em sites de programas de pontos

Outra maneira interessante de acumular milhas sem cartão de crédito é fazendo compras online através de sites de programas de pontos. Esses sites oferecem a possibilidade de acumular pontos a cada compra realizada através deles.

Para utilizar essa opção, é necessário escolher um programa de pontos, efetuar o cadastro e sempre acessar o site ou aplicativo do programa antes de realizar qualquer compra online. Dessa forma, a pontuação será válida e será possível acumular os pontos que posteriormente poderão ser convertidos em milhas.

Alguns dos programas de pontos mais conhecidos são Livelo, Esfera, Itaú Shop, Shopping do Nu, Latam Pass (Shopping), Smiles (Shopping) e Tudo Azul (Shopping). Cada programa possui suas próprias regras e parcerias para a conversão de pontos em milhas, por isso é importante verificar as condições e benefícios oferecidos por cada um deles.

É válido ressaltar que as lojas parceiras desses programas costumam mudar com o tempo, portanto, é necessário sempre conferir se a loja em que você pretende realizar a compra ainda faz parte da lista de parceiros do programa de fidelidade. Além disso, verifique se é possível efetuar o pagamento sem a necessidade de um cartão de crédito, pois isso varia de acordo com as políticas de cada empresa.

Ademais, acumular milhas sem cartão de crédito é uma possibilidade real. Existem várias alternativas interessantes que permitem obter benefícios através da acumulação de pontos e sua posterior conversão em milhas. Se você não possui um cartão de crédito ou não deseja utilizá-lo para acumular milhas, vale a pena explorar essas opções e aproveitar os benefícios oferecidos pelos programas de fidelidade e pontos.

Lembre-se de pesquisar e escolher os programas que melhor se adequem às suas necessidades e preferências. Analise as parcerias oferecidas, os benefícios disponíveis e as condições para a conversão de pontos em milhas. Com um planejamento adequado, você poderá acumular milhas e aproveitar diversas vantagens na hora de viajar, adquirir produtos e serviços, e economizar.

Agora que você conhece algumas alternativas para acumular milhas sem cartão de crédito, aproveite para explorar essas opções e potencializar suas oportunidades de acumulação de pontos e milhas. Boas viagens e bons benefícios!