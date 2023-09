É possível adivinhar o tema da redação do ENEM? Veja sugestões

Anualmente, professores e estudantes de todo o Brasil tentam adivinhar qual será o tema da redação do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. O objetivo é conseguir estudar sobre o tema com antecedência para escrever um bom texto.

Mas, sera que é possível adivinhar o tema da redação do ENEM? Bem, é muito difícil, mas existem algumas dicas que podem te ajudar a pensar em algumas possibilidades.

Continue lendo o artigo de hoje para conhecer as técnicas que separamos para quem quer tentar prever alguns possíveis temas da redação do ENEM. Trouxemos também algumas sugestões de temas que podem ser abordados no ENEM 2023, que será aplicado em novembro.

Analise os temas anteriores

A banca organizadora do ENEM busca surpreender os candidatos a cada ano com o tema da redação. Porém, podemos observar um padrão nos temas propostos nos últimos anos. Pode-se afirmar, por exemplo, que tópicos relacionados à educação, ao meio ambiente, aos direitos humanos, aos movimentos sociais, à saúde e à desigualdade social foram cobrados com frequência nos últimos 10 anos.

Veja quais foram temas das últimas provas do ENEM:

2022: Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil;

2021: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil;

2020: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira;

2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil;

2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet;

2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil;

2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil.

Não podemos afirmar com certeza que o tema do ENEM 2023 estará relacionado a algum dos tópicos mencionados. Porém, se você quer aumentar as suas chances de ir bem na redação, então é recomendado que você se prepare para escrever um texto sobre um tema relacionado aos tópicos que mencionamos.

Esteja informado sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo



Que a prova do ENEM aborda eventos atuais em suas questões todos nós já sabemos, não é? Mas, o que poucos alunos sabem é que essa é uma tendência também da prova de redação.

Os últimos temas da redação do ENEM estiveram relacionados à acontecimentos, eventos, problemas ou situações que haviam acontecido recentemente. Dessa forma, é muito importante que você esteja sempre informado sobre os acontecimentos mais recentes do Brasil e de todo o mundo.

Busque informações sobre os principais eventos que aconteceram no Brasil e em outros países entre 2021 e 2023. Assim, você estará preparado para enfrentar um possível tema sobre algum tema que esteja em destaque na atualidade.

Não se esqueça também de incluir o hábito de acompanhar jornais, revistas e sites de notícias na sua rotina de estudos.

Sugestões de possíveis temas para o ENEM 2023

Veja as sugestões que trouxemos para o tema da redação da próxima edição do ENEM. Você pode usar os temas mencionados abaixo para praticar a redação.

Os impactos da Inteligência Artificial (IA)

A Inteligência Artificial, também conhecida como IA, é um dos assuntos mais comentados da atualidade. Muitos especialistas defendem o uso dessa tecnologia, mas outros afirmam que ela possui aspectos negativos.

Controvérsias sobre a vacinação em massa

Durante a pandemia de Covid-19, diversas polêmicas sobre a vacinação em massa surgiram em todo o mundo, inclusive no Brasil. Dessa maneira, é possível que o tema da redação do ENEM proponha uma discussão sobre as vacinas e a saúde pública.

O impacto do racismo no Brasil

O racismo no Brasil é um problema presente no país há séculos. O tema gera debates muito importantes até o dia do hoje devido à continuidade de atitudes e crimes racistas na sociedade brasileira.